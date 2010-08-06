ПЗЗ змінить рух деяких приміських електричок через Київ

Південно-Західна залізниця (ПЗЗ) звертає увагу пасажирів на те, що 6, 7 і 8 серпня 2010 року у зв`язку з виконанням ремонтних робіт на перегоні Дарниця – Київ-Московський буде змінено маршрут проходження деяких електропоїздів.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі ПЗЗ.

Зокрема, електропоїзди слідуватимуть Києвом через Київ-Петрівку. Це стосується потягів №6810 Борщагівка-тех. – Яготин №6911 Ніжин – Борщагівка-тех., №6915 Ніжин – Борщагівка-тех., №6812 Борщагівка-тех. – Гребінка.