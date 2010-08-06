Мінтранс ввів диференційовані збори в "Жулянах"

Міністерство транспорту та зв`язку України ввело диференційовані розміри зборів за обслуговування пасажирів і повітряних суден (ПС) в аеропорту «Київ» (Жуляни).

Про це йдеться в наказі міністерства «Про внесення змін до наказу Мінтрансзв`язку від 14 квітня 2008 р. №433», розміщеному на сайті Верховної Ради. Наказ зареєстровано в Мінюсті 30 липня ц.р.

Наказ передбачає збереження тарифів на колишньому рівні, проте зміна розмірів збору за зліт-посадку залежно від загальної кількості рейсів авіаперевізника і за обслуговування пасажирів у аеровокзалі залежно від загальної кількості пасажирів, відправлених із аеропорту за місяць. При цьому документом пропонується ввести диференціацію зборів лише на міжнародному сполученні.

Зокрема, збір за обслуговування міжнародних пасажирів у аеровокзалі знизиться з 15 дол. за пасажира до 13,50 дол., якщо загальна кількість пасажирів, відправлених з аеропорту на рейсах авіаперевізника, становитиме за місяць від 10 тис. до 29,999 тис. осіб; до 12 дол. - при кількості пасажирів від 20 тис. до 29,999 тис.; до 10,5 дол. – від 30 тис. до 39,999 тис.; до 9 дол. – від 40 тис. до 49,999 тис.; до 8,5 дол. – від 50 тис. до 59,999 тис., до 8 дол. – від 60 тис. до 69,999 тис. до 7,6 дол. – від 70 тис. до 79,999 тис. і 7 дол. - при кількості пасажирів від 80 тис. і більше.

При цьому збір за зліт-посадку повітряного судна (ПС) знизиться з 14 до 12,6 дол. (за 1 тонну ПС), якщо загальна кількість рейсів авіаперевізника, відправлених із аеропорту за місяць, становитиме від 64 до 127 рейсів; до 11,2 дол. - при кількості рейсів від 128 до 192, до 9,8 дол. – від 192 до 255; до 8,4 дол. – від 256 до 319; до 8 дол. – від 320 до 383; до 7,6 дол. – від 383 до 447; до 7,3 дол. – від 448 до 511; і до 7 дол. - при кількості рейсів за місяць понад 512.

Як повідомляв УНІАН, Мінтранс підготував відповідний проект наказу ще навесні 2010 р. Основною метою ухвалення проекту наказу є підвищення прибутковості роботи аеропорту «Київ» (Жуляни) і розвиток його інфраструктури.

Як зазначали в міністерстві, діючі ставки зборів в аеропорту «Київ» (Жуляни) не стимулюють авіаперевізників до збільшення кількості рейсів і пасажиропотоку. Хоча саме ці чинники є найважливішими для реалізації рентабельної діяльності аеропорту. Як вважають у міністерстві, наказ дозволить заохотити авіакомпанії здійснювати більше рейсів, збільшити доходи аеропорту, перевозити більшу кількість пасажирів, залучити додаткові кошти для будівництва нового міжнародного пасажирського терміналу, а також створити нові робочі місця в аеропорту, авіа- і хендлінгових компаніях.