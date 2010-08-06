ОЗ відремонтує вокзал і платформи на станції Веселіново

До вересня поточного року Одеська залізниця завершить ремонтні роботи відразу на декількох залізничних об`єктах. Зокрема, виконає капітальний ремонт будівлі вокзалу станції Веселіново, а також двохсотметрових пасажирських платформ парного і непарного шляхів цієї станції.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі ОЗ.

Будівельники удосконалили конструкцію і зовнішній вигляд платформ для посадки і висадки пасажирів. Тепер завдяки міцному фундаменту збільшено термін експлуатації платформ до 30 років.

На вокзалі станції проводяться внутрішні і зовнішні роботи. Перон вимостять тротуарною плиткою.

У цілому в третьому кварталі поточного року служба будівельно-монтажних робіт ОЗ закінчить роботи з капремонту будинку для міжрейсового відпочинку локомотивних бригад станції Берегова, а також поста електричної централізації стрілок і сигналів станції Чорноморська.