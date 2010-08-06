В умовах надзвичайної спеки Донецька залізниця (ДЗ) вживає додаткові заходи безпеки.

Як повідомили УНІАН у прес-службі ДЗ, для покращення умов проїзду пасажирів на Донецькій залізниці проводяться контрольні перевірки систем водопостачання, вентиляції, кондиціонування й туалетів у пасажирських вагонах. Перед кожним відправленням у рейс обов`язково оглядається все обладнання вагону.

У поїзді можна придбати чай, каву і прохолодні напої. У кожному вагоні обов`язково є аптечка для надання першої медичної допомоги. Якщо пасажир погано почувається, потрібно звернутися до провідника або до начальника поїзда, в разі потреби начальник поїзда може викликати «швидку» до найближчої станції.

На вокзалах залізниці працюють медичні пункти, де можна отримати консультацію фахівця, а в разі тяжкого стану – медичну допомогу.

Крім того, у зв`язку з різким підвищенням температури в Україні Донецька залізниця вживає додаткові заходи для забезпечення безпеки руху залізничного транспорту. Це пов`язано з фізичними процесами, які відбуваються в рейках при їх нагріванні. Коли температура повітря значно підвищується, метал, з якого виготовлені рейки, розширюється. Це може деформувати колію й таким чином загрожувати безпеці руху.

Зараз проводиться посилена перевірка стану залізничного полотна. Зокрема, працівники колійного господарства залізниці організували щоденні додаткові обходи колій, під час яких досвідчені монтери оглядають стан колії. Вимірювання температури рейок у період найбільш високих температур проводяться щогодини.

Згідно з повідомленням, у спекотні літні дні на деяких ділянках Донецької залізниці рейки залізничного полотна розігріваються до 53-55°С. Рекордна температура була зафіксована 18 липня на станції Сватове – 57°С.

Висока температура вимагає зміни умов експлуатації залізниці, щоб забезпечити необхідний рівень безпеки. Згідно з правилами експлуатації залізниці, якщо температура рейок перевищує 50°С, швидкість руху поїздів знижується.

Попередження про обмеження швидкості діє в основному з 12:00 до 18:00.