«Аеросвіт» відмінив денні рейси до Москви

Метеоумови сьогодні не дозволили авіакомпанії "Аеросвіт" виконати денні рейси з Дніпропетровська і Донецька в Москву (Шереметьєво). Про це УНІАН повідомив помічник директора авіакомпанії "Аеросвіт" зі зв'язків з громадськістю Сергій КУЦИЙ.

Нагадаємо, у Росії спостерігається задимленість через пожежі.

За його словами, уранці один рейс з Дніпропетровська і один з Донецька були виконані, проте, вдень метеоумови не дозволили виконати ще по 1 рейсу. Увечері на напрямі Дніпропетровськ-Москва і Донецьк-Москва компанії належить виконати ще по 1 рейсу. "Відстежуватимемо ситуацію, і сподіваємося, що метеоумови дозволять, і ми поєднаємо денні рейси з вечірніми шляхом збільшення місткості літака, і пасажирів доставимо", - сказав С. КУЦИЙ.

За його словами, що стосується напрямів між Москвою і Києвом, то рейси виконуються "в повній відповідності до графіка". На цей момент виконано 3 рейси в Москву - 2 в Шереметьєво і 1 у Внуково, сьогодні компанії ще належить виконати 3 рейси в Москву (2 в Шереметьєво і 1 - у Внуково).

За словами С. КУЦОГО, компанія отримує актуальні зведення щодо метеоумов, а також прогнозні дані. Зокрема, на цей момент, ситуація в Шереметьєво дещо складніша, ніж у Внуково.

"Але і наші повітряні судна, і кваліфікація нашого персоналу, дозволяють виконувати рейси навіть при тих метеоумовах, як в Шереметьєво, так і у Внуково", - сказав С. КУЦИЙ. За його словами, в авіакомпанії на цей момент не бачать ризиків для виконання рейсів, що залишилися, в Москву.