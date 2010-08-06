Літаки в Москву зараз вилітають за графіком.

Про це УНІАН повідомила прес-секретар аеропорту "Бориспіль" Оксана ОЖИГОВА.

"Ситуація уранці дійсно була така, що літаки летіли із запізненням", - сказала вона. За її словами, на цей час авіакомпанія "Аеросвіт" виконує рейси в аеропорт Внуково за графіком. В той же час російська авіакомпанія "Сибір", яка за графіком вже повинна була вилетіти з Домодєдово в "Бориспіль", поки не вилетіла з цього аеропорту.

Як повідомили деякі ЗМІ, московський аеропорт Шереметьєво, у який через погані погодні умови, викликані смогом, відправляли на посадку літаки з Домодєдово і Внуково, перевантажений. За даними Росавіації, зараз рейси, що прямують в Москву, вирушають у Вороніж, Санкт-Петербург, Нижній Новгород, Казань і Харків.

Водночас, сьогодні літак, що летів у Москву, повернувся в Харків через погодні умови, викликані смогом.