Цього року реконструюватимуть міст на Одеській залізниці

Цього року почнеться реконструкція моста на 268 км ділянки Помічна - Знаменка Одеської залізниці.

Як повідомила УНІАН прес-служба "Укрзалізниці", рішення прийняте під час чергового засідання Інвестиційного комітету "Укрзалізниці" 5 серпня 2010 року, яке відбулося під головуванням першого заступника генерального директора Миколи СЕРГІЄНКА.

Згідно з повідомленням, реалізація цього проекту дасть можливість побудувати другий шлях, внаслідок чого пропускна спроможність, об'єми перевезень вантажів і пасажирів на ділянці Помічна - Знаменка збільшаться у 2 рази. Найближчим часом Одеська залізниця оголосить конкурс із закупівлі робіт з монтажу споруд проперегонів моста. Передбачено, що реконструкція моста коштуватиме близько 600 тис. грн.

Також під час засідання було прийнято рішення оголосити конкурс із закупівлі робіт на реконструкцію вугільної котельної із заміною застарілих вугільних котлів на сучасні для ст. Знаменка Одеської залізниці. За рахунок експлуатації котельної з сучасними економічними котлами замість застарілих буде досягнута економія за рахунок зменшення витрат газу, зменшення додаткових витрат електроенергії на роботу застарілого електроустаткування. У цілому термін проекту окупності складе 5 років.

Нагадаємо, що Інвестиційний комітет "Укрзалізниці" був утворений в березні поточного року з метою оцінки техніко-економічної ефективності проектів, які підлягають фінансуванню за рахунок залучених коштів, а також доцільності включення в довгострокові, середньострокові і щорічні плани об'єктів капітального будівництва, модернізації і придбання основних засобів.