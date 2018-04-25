Вокзальний бізнес: «Квиточки, гаряченькі, з рук!»

Ажіотаж на кримські потяги - звичайне явище для України в літній період. Частенько в касах чуєш: "квитків немає" або, у кращому разі, "верхня бічна, біля туалету". Посилюється проблема так званим "вокзальним бізнесом" - перепродажем з рук квитків, вартість яких на декілька сотень гривен вища. При цьому перекупники скуповують квитки на популярні напрями, затребувані фірмові і швидкісні потяги.

"Білетера" просто так за руку не спіймаєш. За словами заступника начальника УМВС України на Південно-західній залізниці Вадима Слободянюка, вони не ходять з пачками квитків у кишені. Як правило, працюють не самі. Якщо є покупець, дзвонять спільникам, які квиток і підносять. Гроші також отримують треті особи. "Одна жінка, у неї четверо дітей, старшого сина залучила до сімейного бізнесу. Тобто, квитків у неї немає, коли її затримує міліція, вони усе вирішували по мобільному телефону, таким чином через 20 хвилин син підносив квиток", - розповідає В. Слободянюк.

За словами В. Слободянюка, міліція вжила усі необхідні заходи, щоб не допустити перепродажу квитків, і навів декілька прикладів з практики. "Як стало відомо, на початку літа група людей, 8-10 осіб, скупили в касах попереднього продажу в Києві квитки, в основному на кримському напрямку. Вони розрахували, що люди їхатимуть з сім'ями. Крім того, врахували, що усі хочуть їхати поїздами №28,12 - швидкісні потяги", - розповів він.

Водночас правоохоронці намагалися ускладнити роботу "квиточників". "Усі особи, які придбали ці квитки, намагалися їх збути безпосередньо на вокзалі Ст.Київ-Пасажирський. Це зал №4, Південний вокзал. Ми передбачили це, провели нараду з керівництвом ПЗЗ і вжили необхідні заходи, щоб ці квитки не перепродавали безпосередньо на вокзалі ст. Київ-Пасажирський", - сказав він.

За його словами, міліція також перекрила усі пункти, де могли знаходитися "квиточники". Особливу увагу приділили п'ятниці, коли найбільший попит. Блокувалася і можливість перепродажу квитків безпосередньо на платформі перед поїздом. "Таким чином, ми паралізували роботу, не дали можливості продати їм квитки безпосередньо пасажирам. Але, незважаючи на це, деяка категорія осіб все-таки з'являлася на вокзалі. Ми затримали 6 осіб, одна з них затримувалася три рази, друга - два", - зазначив В. Слободянюк.

Між тим, без проведення контрольної закупівлі притягнути до відповідальності людину, що займається перепродажем, практично неможливо.

Водночас, затримання передбачає не карну, а адміністративну відповідальність. Штрафи мізерні порівняно з вигодою від перепродажу.

"Є проблема, яку треба вирішувати законодавчо, - підвищення штрафів, посилення відповідальності. Про що ми можемо сьогодні говорити, коли квиточник, який перепродає квиток, підіймає над ціну 300-400 грн., а суд виносить ухвалу на 102 грн. оштрафувати правопорушника", - нарікає перший замначальника УМВС України на ПЗЗ Олексій Лисогорський.

В. Слободянюк вважає, що перспектива переглянути це питання на законодавчому рівні є. "Я думаю, що на законодавчому рівні, якщо повторно затримується людина за перепродаж квитків, мають бути введені відповідні підвищені штрафи, як це діє в правилах дорожнього руху", - говорить він.

Є і заспокійливі нотки. За словами В. Слободянюка, на сьогодні випадки перепродажу квитків - одиничні. "Дійсно, не треба лукавити - проблема існує, але вона не державного масштабу. Якщо брати в цілому, то зараз із завданням профілактики і недопущення перепродажу квитків на вокзалі міліція впоралася", - вважає В. Слободянюк.

(УНІАН)