Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ через УНІАН відповів блогерам.

У переданій УНІАН відповіді В.ЯНУКОВИЧ, зокрема, відзначає, що він радий, що в країні є активні і сміливі хлопці, які дуже швидко реагують на помилки влади. Проте вважає, що їм не слід напрошуватися на допити.

Як зазначає Президент, він згоден з блогерами «в тому, що викликати на допит блогера – це останнє, чим повинна займатися СБУ». «Думаю, у Служби безпеки є інші важливі проблеми. І маю вам сказати – я задоволений тим, як СБУ ламає корупцію, як багато зроблено за відносно короткий час у боротьбі з наркомафією. Але трапляються і такі перегини як, наприклад, історія з блогером. Думаю, що наша з вами позиція із цього приводу допоможе керівництву СБУ відкоригувати стиль своєї роботи», - зауважив В.ЯНУКОВИЧ.

За словами В.ЯНУКОВИЧА, він, “чесно кажучи, радий, що в країні є такі активні і сміливі хлопці, які дуже швидко реагують на помилки влади. Я завжди говорив – погана не та влада, яка помиляється. (Не помиляється, як відомо, той, хто нічого не робить.) Погана та влада, яка не виправляє своїх помилок, не реагує на сигнали суспільства”.

Однак, “ваші приколи щодо “викличте мене на допит в СБУ” викликали у мене гірку усмішку, - пише Президент. - От куди вам не слід прагнути потрапити, хлопці, так це на допити. Ви молоді, талановиті, стильні. Вам треба цікавою справою займатися. Чи є у вас така справа? Чи знайшли ви себе в житті, в своїй професії – ось про це я хотів би з вами поговорити – і допомогти, якщо потрібно”.

“Країні потрібні активні, сміливі молоді люди. І владі вони потрібні в першу чергу. Отже я простягаю вам руку – давайте зустрінемося”, - написав В.ЯНУКОВИЧ у своїй відповіді блогерам.

Довідка УНІАН. 29 липня Олег ШИНКАРЕНКО у своєму блозі написав: “Сьогодні до мене в кіноклуб прийшли люди, які представилися співробітниками Служби безпеки України. Перед тим якісь люди дзвонили та питали, чи можна прийти до мене без абонементів, і я, звичайно, дозволив: а чому б хорошим людям і не дозволити? А потім я вже здогадався, хто саме мені дзвонив.

Участі в обговоренні картини гості не брали, а після фільму, коли вже всі глядачі розійшлися, один з них (а їх було троє могутніх кремезних хлопців) пред`явив мені своє посвідчення та спитав, чи не можу я завітати до них в СБУ на розмову зі слідчим. Коли я поцікавився, про що саме буде розмова, він сказав, що розмова стосуватиметься записів в моєму ЖЖ, які "оставили неприятный след в душе". У кого саме і які конкретно записи в моєму ЖЖ залишили неприємний слід, вони мені не повідомили, але поцікавилися, чи зможу я прийти до слідчого без повістки. Я відповів, що не зможу, тоді вони записали мою адресу та телефон і пообіцяли мені принести повістку завтра вранці”.

30 липня О.ШИНКАРЕНКО у своєму ЖЖ повідомив про те, що співробітники СБУ викликали та супроводили його на допит в прокуратуру, за підсумками якого він письмово пообіцяв утримуватися від різкої критики влади. За словами О.ШИНКАРЕНКА, приводом для бесіди стали його записи, зокрема ті, що містили відеоролик з падінням вінка на В.ЯНУКОВИЧА, супроводжений коментарем щодо “вбивства” Президента та його команди, та відеоролик про “репетицію” розмови В.ЯНУКОВИЧА з прем’єром Миколою АЗАРОВИМ із тегом “вбити гада”.

Того ж дня прес-служба СБУ пояснила, що Служба безпеки знайшла з блозі О.ШИНКАРЕНКА матеріали, що містили погрози на адресу Президента. У відомстві повідомили, що, "враховуючи те, що в діях блогера містились окремі ознаки злочину, передбаченого статтею "погроза або насильство стосовно державного чи громадського діяча" Кримінального кодексу, матеріали документування скеровано за компетенцією до органів прокуратури".

В СБУ зазначили, що саме за дорученням слідчого прокуратури Києва, співробітником служби О.ШИНКАРЕНКУ було передано відповідне запрошення для бесіди та доставлено його до приміщення прокуратури Києва.

4 серпня український блогер та журналіст Андрій ЧЕБОТАРЬОВ заявив, що організовує акцію “Хочу на допит в СБУ”.