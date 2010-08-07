Українці назвали 10 найпопулярніших автомобільних марок

Останні півроку найпопулярнішою маркою автомобіля серед українців залишався ВАЗ. Саме на ВАЗ припадає 40% продажів на вторинному ринку, такі дані наводить сайт AUTO.ria.ua.

Друге місце займають автомобілі марки Volkswagen, почесне третє місце дісталось Mercedes-Benz. Так, за пів року через сайт AUTO.ria.ua було продано 85598 автомобілів, що складає 50% операцій вторинного автомобільного ринку України.

До першої п`ятірки популярних авто також входять марки Opel і BMW, які займають 4 і 5 строчку відповідно.

ТОП-10 найпопулярніших автомобілів серед українців за версією AUTO.ria.ua виглядає таким чином: ВАЗ, Volkswagen, Mercedes-Benz, Opel, BMW, Toyota, Ford, Daewoo, Mitsubishi, Chevrolet.