Українці назвали 10 найпопулярніших автомобільних марок
12:35, 07 серпня 2010Транспорт/Звя'зок
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ВАЗ - 40% продажів
Друге місце займають автомобілі марки Volkswagen, почесне третє місце дісталось Mercedes-Benz. Так, за пів року через сайт AUTO.ria.ua було продано 85598 автомобілів, що складає 50% операцій вторинного автомобільного ринку України.
До першої п`ятірки популярних авто також входять марки Opel і BMW, які займають 4 і 5 строчку відповідно.
ТОП-10 найпопулярніших автомобілів серед українців за версією AUTO.ria.ua виглядає таким чином: ВАЗ, Volkswagen, Mercedes-Benz, Opel, BMW, Toyota, Ford, Daewoo, Mitsubishi, Chevrolet.
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