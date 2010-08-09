Виробництво легкових авто в Україні скоротилося

Виробництво легкових автомобілів в Україні у січні-липні 2010 року, за оперативними даними, скоротилося на 20,6% порівняно з аналогічним періодом 2009 року - до 34,145 тис. штук.

Про це УНІАН повідомили в Асоціації автовиробників України "УкрАвтоПром".

За даними асоціації, виробництво автобусів в Україні у січні-липні збільшилося у 2,6 разу порівняно з аналогічним періодом 2009 року - до 1367 штук.

Також у повідомленні сказано, що виробництво вантажних автомобілів в Україні за звітний період збільшилося у 2,4 разу порівняно з аналогічним періодом 2009 року - до 3007 штук.

Як повідомляв УНІАН, у 2009 році виробництво легкових автомобілів в Україні скоротилося на 83,6% порівняно з 2008 роком - до 65,7 тис. штук. Виробництво автобусів в Україні у 2009 році скоротилося на 85,4% - до 1473 штук, а виробництво вантажних автомобілів - на 78,8%, до 2499 штук.

Довідка УНІАН. Провідними виробниками легкових автомобілів і автобусів в Україні є корпорація "УкрАВТО" (ЗАТ "ЗАЗ"), корпорація "Богдан", ЗАТ "Єврокари", корпорація "АІС" (ТОВ "КрАСЗ"), корпорація "Еталон" (ЗАТ "Чернігівський автозавод" і ЗАТ "Бориспільський автозавод") та ін.