«Аеросвіт»: землі компанії передані аеропорту «Бориспіль» всупереч закону

Виконавча служба з порушенням законодавства сьогодні підписала акти про вилучення 2 і 7 га землі у "Аеросвіту" і 18 га - у "Аеросвіт-термінал" і передала їх аеропорту "Бориспіль".

Як передає кореспондент УНІАН, про це під час процесу передачі вказаної землі аеропорту заявив сьогодні журналістам секретар наглядової ради "Аеросвіту" Максим ЮХИМЕНКО.

"Ми сьогодні зранку подали скарги в Госпсуд Київської області на дії державної старанної служби. Я думаю скоро буде порушено провадження у справі про оскарження дій державного виконавця", - сказав він. За його словами, державний виконавець допустив ряд порушень, зокрема не надав термін на добровільне виконання припису. "Термін для здійснення добровільного виконання надавався до 2 серпня, а сама постанова прийшла 5-го. Потім зупинялося виконавче провадження, але держвиконавець не переконався в цьому, подавалися скарги, клопотання щодо надання терміну для добровільного виконання. Процесуальних документів на наші клопотання немає", - сказав М. ЮХИМЕНКО.

Крім того, за його словами, порушення є і щодо "Аеросвіт-термінал", оскільки державний виконавець не переконався в тому, що ця компанія отримала повідомлення про відкриття виконавчого провадження за рішенням суду щодо вилучення земель. За словами М. ЮХИМЕНКА, "Аеросвіт-термінал" таких документів не отримував, оскільки вони прийшли на адресу "Аеросвіту", і в минулу п'ятницю, 6 липня, "Аеросвіт" відправив їх назад в виконавчу службу. "Державний виконавець відмовляється переконуватися в отриманні документів, у матеріалах справи відсутні докази, що боржник отримував, таким чином це грубе порушення закону, що в подальшому може спричинити притягнення до карної відповідальності», - заявив представник «Аеросвіту».

У свою чергу, головний державний виконавець відділу державної виконавчої служби Бориспільського міськрайонного управління юстиції Роман ШВЕД зазначив, що може проводити свої дії і без присутності представників боржника ("Аеросвіт-термінал").

За даними М. ЮХИМЕНКА, сьогоднішня передача земель аеропорту проводилася у виконання судових рішень минулих років, які не набували чинності у зв'язку з їх оскарженням, тому вилучення земельних ділянок було відтерміноване. За його словами це рішення суду про вилучення земель набуло чинності півтора місяці тому.

Як уточнив Р. ШВЕД, рішеннями госпсуду Київської області від 10 квітня 2008 р. було припинено вилучення земель. "Зараз скасовані усі заборони. Нам пред'явили на виконання 24 червня - за заявою стягувача відкривається виконавче провадження", - сказав він.

У свою чергу, М. ЮХИМЕНКО зазначив, що судові спори навколо земель між "Аеросвітом" і "Борисполем" тривають. Він також сказав, що компанію хвилює доля споруд, що знаходяться на вилучених землях, зокрема, це кіоски, парковки.

Довідка УНІАН. У 2003 році розпорядженням голови Київської обласної державної адміністрації земельна ділянка біля Міжнародного аеропорту "Бориспіль" площею 32 га була передана в оренду авіакомпанії "Аеросвіт" на 49 років. "Аеросвіт" планував побудувати в аеропорту "Бориспіль" приватний термінал. Справа з весни 2005 р. велася в судах - аеропорт вимагав визнати недійсними договори купівлі-продажу земельних ділянок.

Навесні 2008 року Верховний Суд залишив в силі рішення Вищого господарського суду від 9 березня 2006 р. і Господарського суду Київської області, які передбачали визнання недійсними договорів купівлі-продажу майна і землі площею 32 га аеропорту "Бориспіль" компанією "Аеросвіт".

Судові тяжби "Аеросвіту" і "Борисполя" тривали.

Компанія "Аеросвіт - Українські авіалінії" створена у 1994 році.

"Аеросвіт" має в розпорядженні парк у складі 13 средньомагістральних літаків Boeing 737 і 3 далекомагістральних Boeing 767. Крім того, спільно з іншими українськими перевізниками - партнерами "Аеросвіт" на ряду маршрутів використовує літаки Airbus 320, Embraer 145, Embraer 195 і Ан- 148.

ДМА "Бориспіль" - державне підприємство, головним керівником майна якого є держава в особі Міністерства транспорту і зв'язку.