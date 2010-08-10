МТС запустила послугу фіксованого зв’язку у Запоріжжі та Полтаві

Оператор мобільного зв'язку "МТС Україна" оголошує про запуск послуги фіксованого зв'язку на базі власної номерної місткості в Запоріжжі і Полтаві.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі компанії.

Згідно з повідомленням, тепер підключитися до послуги фіксованої телефонії на базі номерної місткості МТС "Міський номер" можуть підприємства Запоріжжя та Полтави. Ці два міста поповнили список, до якого вже входять Дніпропетровськ, Донецьк, Київ, Луганськ, Одеса, Сімферополь, Харків та Херсон. Для забезпечення роботи сервісу МТС в усіх містах інтегрувала власну місткість місцевої нумерації в міську мережу загального користування.

Тепер бізнес-абоненти МТС, що знаходяться в Запоріжжі і Полтаві, можуть отримати усі переваги синергії фіксованого і мобільного зв'язку. Зокрема, можливість використання діапазону міських номерів дозволяє створювати корпоративний гурт з вигідними тарифами на дзвінки з фіксованих на мобільні і з мобільних на фіксовані номери у рамках компанії, а також використовувати систему спрощеного набору абонентів через короткі номери.

Послуга "Міський номер" передбачає можливість підключення АТС компанії-клієнта до фіксованої мережі МТС. За оцінками експертів оператора, підключення до фіксованої телефонії від МТС забезпечує підприємствам в середньому 30-35% економії на послугах зв'язку.

Також повідомляють, що у липні цього року МТС завершила перший етап проекту Fixed Mobile Convergence (FMC). В основі побудованого рішення лежить інтелектуальна сервісна платформа, що дозволяє надавати різні конвергентні сервіси абонентам як фіксованого, так і мобільного зв'язку на базі будь-яких доступних дротяних і безпровідних технологій. Зокрема, сервіси можуть бути доступні абонентам як традиційних мереж - фіксованій телефонії і GSM, так і в перспективі абонентам мереж нового покоління на базі пакетних технологій 3G, VoIP, LTE і таке інше.

У майбутньому МТС планує інтеграцію рішень для абонентів мереж нового покоління (3G, VoIP та ін.), а також запуск нових сервісів: конференц-зв'язок та ін.

Довідка УНІАН. Мережа ПАТ "МТС Україна" охоплює понад 97% території України, на якій проживає 99% населення. Компанія обслуговує понад 17,52 млн. абонентів. Компанія володіє ліцензіями на надання мобільного (стандарт GSM - 900/1800, CDMA - 450), стаціонарного і міжнародного/міжміського зв'язку, а також надає послуги міжнародного роумінгу на п'яти континентах. Виручка компанії за 2009 рік склала 8,2 млрд. грн.

"МТС Україна" - 100% дочірня компанія ВАТ "Мобільні Телесистеми" (Росія).