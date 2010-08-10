МТЗУ пропонує місцевій владі самій встановлювати тарифи

Міністерство транспорту і зв'язку пропонує дозволити місцевій владі встановлювати тарифи на перевезення пасажирів на міських автобусних маршрутах загального користування за місяць до ухвалення рішення щодо їх введення без узгодження з Мінтрансзв’язку та Мінекономіки.

Як зазначають розробники проекту, нинішня процедура не відповідає нормативно-правовим актам. Зокрема, відповідно до неї, розрахунки регульованого тарифу на перевезення пасажирів на міських автобусних маршрутах загального користування за місяць до ухвалення рішення щодо його введення надають органи виконавчої влади і органи місцевого самоврядування на узгодження Мінекономіки і Мінтрансзв’язку, після чого такі розрахунки затверджують упродовж 30-ти днів з дня їх отримання. Як наголошують у Мінтрансі, таке узгодження не є доцільним, оскільки органи місцевої влади мають можливість самостійно вирішувати ці питання, а узгодження лише вносить додаткові перешкоди бюрократичного характеру до процесу тарифоутворення.

"Враховуючи викладене, достатнім є регулювання тарифів органами виконавчої влади місцевого рівня", - сказано у записці до проекту наказу.