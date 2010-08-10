Харків отримав 40 млн. грн. на будівництво метрополітену
13:01, 10 серпня 2010Транспорт/Звя'зок
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Повідомляють у міській раді
З державного бюджету надійшла субвенція 40 млн. грн. на пайову участь в будівництві Харківського метрополітену.
Про це повідомили кореспондентові УНІАН в прес-службі Харківської міської ради з посиланням на Департамент транспорту і зв'язку ХМР.
Завтра, 11 серпня, виконувач обов'язків мера Харкова, секретар Харківської міської ради Геннадій КЕРНЕС проведе на станції "Олексіївська" засідання міського штабу з будівництва метрополітену.
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