Харків отримав 40 млн. грн. на будівництво метрополітену

З державного бюджету надійшла субвенція 40 млн. грн. на пайову участь в будівництві Харківського метрополітену.

Про це повідомили кореспондентові УНІАН в прес-службі Харківської міської ради з посиланням на Департамент транспорту і зв'язку ХМР.

Завтра, 11 серпня, виконувач обов'язків мера Харкова, секретар Харківської міської ради Геннадій КЕРНЕС проведе на станції "Олексіївська" засідання міського штабу з будівництва метрополітену.