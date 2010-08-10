У Харкові 95% трамваїв та 63% тролейбусів належить списати

У Харкові з 566 одиниць наземного електротранспорту на початок липня 2010 року відпрацювали свій амортизаційний термін і підлягають списанню 94,8% трамваїв і 62,5% тролейбусів.

Про це кореспондентові УНІАН повідомили в Головному управлінні статистики Харківської облдержадміністрації.

Згідно з повідомленням, середній вік трамваїв складає 25,5 років, тролейбусів - 11,9 років.

За даними облстату, усічні-червні 2010 року метрополітен, тролейбуси і трамваї перевезли 204,5 млн. пасажирів, що складає 81% від загальної кількості перевезених за цей період в Харкові пасажирів. Щодня міським електротранспортом користуються понад 1 млн. осіб.

У Головному управлінні статистики зазначають, що загальний об'єм перевезень пасажирів трамваями міста за перше півріччя скоротився на 9,1% порівняно з аналогічним періодом минулого року і склав 36,8 млн. осіб, тролейбусами - збільшився на 12%, до 44,3 млн. осіб. За вказаний період наземним електричним транспортом безкоштовно було перевезено 52,5 млн. пасажирів, або 64,7% від загальної кількості. Постійними квитками користувалися 4,1 млн. пасажирів (на 20,2% менше, ніж за аналогічний період минулого року) - 14,5% від загальної кількості платних пасажирів.

У статуправлінні також повідомляють, що Харківський метрополітен у січні-червні перевіз на 2,4% більше пасажирів, ніж за аналогічний період 2009 року - 123,4 млн. Кількість перевезених платних пасажирів збільшилася на 3,8% і склала 98,7 млн. осіб. Більшість пасажирів (68,8 млн., або 69,7%) користуються жетонами. Крім того, за вказаний період було перевезено 16,3 млн. студентів і учнів професійно-технічних навчальних закладів, що використовують безконтактні електронні карти з 50-процентною оплатою проїзду. За півроку метрополітен безкоштовно перевіз 24,7 млн. осіб. Питома вага таких пасажирів досягла 20%.