Цього року здадуть в експлуатацію 720 км доріг - Укравтодор

Цього року в Україні планується здати в експлуатацію 720 км доріг, повідомив голова Державної служби автомобільних доріг Володимир ДЕМІШКАН сьогодні під час зустрічі з Президентом України Віктором ЯНУКОВИЧЕМ.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Президента, під час зустрічі глава держави наголосив, що сьогодні уваги в Україні потребують не лише магістральні дороги, але й шляхи місцевого значення.

У свою чергу, В.ДЕМІШКАН зазначив, що пріоритетним для діяльності Укравтодору є забезпечення ефективної роботи галузі, доведення до нормального стану всіх доріг в Україні. Водночас, особливу увагу, за його словами, слід звернути саме на організацію транзитного руху. “Ми над цим працюємо, і вже сьогодні, за цей короткий час, відпрацьована програма щодо виконання робіт на 2010 рік”, - сказав він, додавши, що ця програма узгоджена з програмою підготовки України до проведення фінальної частини Євро-2012.

“Вже у 2010 році ми плануємо здати в експлуатацію 720 км доріг”, - доповів В.ДЕМІШКАН.

За його словами, йдеться, зокрема, про автомагістраль Київ - Львів (60 км з 240 км будуть здані до Дня Незалежності), об’їзну дорогу навколо Луганська, будівництво якої планується завершити у жовтні. Кілька днів тому, повідомив В.ДЕМІШКАН, завершилося спорудження другої черги об’їзду навколо Чернівців.

Крім того, цього роцкубуде здано в експлуатацію 100 км об’їзної дороги навколо Харкова.

Він також поінформував Президента, що через три місяці планується завершити будівництво шляхопроводу у столичних Жулянах.