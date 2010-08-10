Янукович доручив міліції попередити рейдерське захопленням «Тонісу»

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ дав доручення правоохоронним органам розібратися з ситуацією, що виникла навколо телевізійного каналу «Тоніс».

Про це УНІАН повідомили у прес-службі глави держави.

В.ЯНУКОВИЧ наголосив на неприпустимості будь-якого незаконного втручання у діяльність ЗМІ в Україні.

Прес-служба Президента нагадує, що трудовий колектив «Тонісу» сьогодні, 10 серпня, звернувся з відкритим листом до глави держави з проханням запобігти знищенню та поглинанню каналу.