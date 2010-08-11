Від початку року модернізовано 293 км колії

З початку 2010 року залізничники модернізували 293 км колії і встановили 648 комплектів нових стрілочних переводів.

Про це УНІАН повідомляє прес-служба "Укрзалізниці".

Крім того, капітально відремонтовано 496 км колії, виконано середній ремонт 429,7 км і комплексно оздоровлено 586,2 км.

Також працівники колійного господарства з початку року замінили 291 комплект старопридатних стрілочних переводів, здійснили середній ремонт 387 комплектів стрілочних переводів.

Загалом у 2010 році заплановано модернізувати 458 км колії, капітально відремонтувати 858 км, виконати середній ремонт 800 км і комплексно оздоровити 865 км. Також передбачають встановити 1200 комплектів нових стрілочних переводів і замінити 520 комплектів старопридатних, здійснити середній ремонт 590 комплектів стрілочних переводів.

Окрім проведення ремонтів, колійники також постійно контролюють стан залізничних шляхів. Зокрема, для підтримки їх в належному стані залізничники використовують шляхомірні вагони, яких у господарстві 18 одиниць, - по одному на кожній з 6 залізниць України, ще 4 - в Українському центрі механізації колійних робіт. Дані про стан колії за допомогою такого спецвагону відображуються з точністю до 1-2 міліметрів. Зокрема, це дозволяє діагностувати ширину колії, підвищення однієї рейки над іншою, просідання і тому подібне. У середньому щомісячно один такий вагон перевіряє 4,5 тис. км колії. Його обслуговують у дві зміни, по півмісяця кожна. Для такого режиму роботи вагон має усі необхідні санітарно-побутові умови.