«Укрзалізниця» перевезла 335 тисяч дітей
Формують спеціальні "дитячі" поїзди
З початку року "Укрзалізниця" перевезла майже 335 тисяч дітей, задовольнила понад 7 тис. заявок на перевезення груп дітей.
Про це УНІАН повідомляє прес-служба "Укрзалізниці".
Згідно з повідомленням, зокрема, 10 серпня з Києва у Євпаторію відправився спеціально сформований потяг для перевезення організованих груп дітей. У ньому на відпочинок в санаторій у супроводі медиків і міліціонерів поїхали понад 500 дітей, постраждалих від наслідків аварії на Чорнобильській АЕС.
Також цього року "Укрзалізниця" перевозила на відпочинок в Одесу і Крим дітей, які проживають у зоні надзвичайної екологічної ситуації - Калуського району.
У цілому для перевезення маленьких пасажирів до місць відпочинку на залізницях України сформовано 5 складів для призначення спеціальних "дитячих" потягів. Вони обладнані ременями безпеки для запобігання падінню з верхніх полиць.