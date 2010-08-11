«Укрзалізниця» перевезла 335 тисяч дітей

З початку року "Укрзалізниця" перевезла майже 335 тисяч дітей, задовольнила понад 7 тис. заявок на перевезення груп дітей.

Про це УНІАН повідомляє прес-служба "Укрзалізниці".

Згідно з повідомленням, зокрема, 10 серпня з Києва у Євпаторію відправився спеціально сформований потяг для перевезення організованих груп дітей. У ньому на відпочинок в санаторій у супроводі медиків і міліціонерів поїхали понад 500 дітей, постраждалих від наслідків аварії на Чорнобильській АЕС.

Також цього року "Укрзалізниця" перевозила на відпочинок в Одесу і Крим дітей, які проживають у зоні надзвичайної екологічної ситуації - Калуського району.

У цілому для перевезення маленьких пасажирів до місць відпочинку на залізницях України сформовано 5 складів для призначення спеціальних "дитячих" потягів. Вони обладнані ременями безпеки для запобігання падінню з верхніх полиць.