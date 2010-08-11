На Львівській залізниці презентовано санітарно-побутовий поїзд

У пасажирському вагонному депо Тернопіль відбулася урочиста презентація нового санітарно-побутового поїзда, аналогів якому немає на жодній залізниці України, йдеться на сайті Львівської залізниці. До слова, цей поїзд вже другий на Львівській магістралі, а незабаром тернополяни обіцяють зробити і третій, тільки ще удосконаленіший.

Ідея сучасного санітарно-побутового комплексу на колесах належить пасажирському вагонному депо Тернопіль. Уперше її реалізували у травні 2008 року, тоді ідейний натхненник цього проекту, начальник депо Іван Іванов, представив керівництву залізниці практично новий вид залізничного транспорту, здатний забезпечити комфортні умови праці і відпочинку колійників на віддалених від інфраструктури ділянках залізниці у будь-яку пору року. Тоді ж у депо пообіцяли працювати у цьому напрямку і надалі та створити ще два подібні комплекси.

Перший санітарно-побутовий поїзд складався із вагона, де розміщувалася дизель-електростанція, вагона-лазні, вагона-сушарки та двох 60-тонних цистерн, одна з яких призначена під воду для душових кабін, а інша – для відпрацьованої води. За два роки цей поїзд прекрасно себе зарекомендував на перегонах.

У новому ж – збережено всі зручності, але складається він лише з двох вагонів. Виготовили його всього за 50 днів, а вартість склала майже 880 тисяч гривень. Якби ж такий поїзд довелося робити в заводських умовах, його ціна була б в декілька разів вищою, адже практично все внутрішнє обладнання виготовлено у цехах підприємства або надходило із залізниці.

У рефрижераторному вагоні нового санітарно-побутового поїзда розміщено службове купе, санвузол та кухню для обслуговуючого персоналу, а для колійників – роздягальню, душову та сушарку.

В душових кабінках одночасно можуть приймати душ 12 осіб. Роздягальня розрахована на 15 осіб, а сушарка – на 50-60 комплектів спецодягу та спецвзуття, яке при температурі 40-45 градусів сохне надзвичайно швидко.

Керівництво залізниці та дорожнього комітету профспілки всіляко сприяло тернополянам у роботі над санітарно-побутовими поїздами, адже основна мета таких проектів – покращити умови праці для залізничників. Санітарно-побутові поїзди сприяють комфортній роботі та відпочинку колійників, умови праці в яких найскладніші на магістралі. Після презентації новий санпобутпоїзд передали у руки працівників Колійної машинної станції №198. А тим часом деповчани у Тернополі вже приступили до створення наступного, вже третього, санітарно-побутового поїзда.