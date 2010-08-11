ОЗ збільшила обсяги перевезення зерна

Щодобове завантаження зерна для перевезень Одеською залізницею у напрямку морських портів України складає в серпні близько 25 тис. тонн. Значні товарні партії пшениці, ячменю та інших культур транспортують передусім на перевалочні термінали Іллічівського, Миколаївського і Одеського портів.

Про це повідомили УНІАН в прес-службі підприємства, уточнивши, що "з початку року об'єм перевезень зерна ОЗ склав 84,2 тис. вагонів, в порти доставлено 5,28 млн. тонн зерна. Основні види товарних потоків - пшениця, ячмінь, зерно кукурудзи, насіння рапсу і соняшнику".

Зокрема, на зерновий термінал Миколаївського порту поставлено 1,5 млн. тонн, Одеського - 716,3 тис. тонн, Іллічівського - 607,3 тис. тонн.

Нагадаємо, об'єм експорту зерна з України в поточному маркетинговому році оцінюється в 16-17 мільйонів тонн. У тому числі в липні поточного було спрямовано в порти 700 тисяч тонн зерна, тоді як в липні 2009 року з країни було вивезено близько 1,5 млн. тонн. Уряд України вважає недоцільним обмежувати експорт зерна, заявив віце-прем'єр з питань аграрної політики Віктор Слаута.

Раніше Українська аграрна конфедерація заявила, що Державна митна служба України фактично припинила митне оформлення і відвантаження суден із зерном з портів України. У кінці липня в портах було затримано 0,5 млн. тонн зерна, у тому числі близько 250 тис. тонн в трюмах суден і така ж кількість у залізничних вагонах. Проте, з 6 серпня експорт зерна розблокований.

Ціни на зерно пшениці на товарній біржі Чикаго злетіли 6 серпня майже на 6,5% - до $8,68 за бушель ($319 за тонну), що є найвищим показником з серпня 2008 року, повідомило агентство Bloomberg. З початку цього тижня стрибок вартості пшениці складає 25%.