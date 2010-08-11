Харків закупить автобуси та тролейбуси

Харківська міська рада дала згоду на здійснення позики до міського бюджету у розмірі 350 млн. грн. на закупівлю автобусів і тролейбусів у рамках підготовки міста до Євро- 2012.

Як передає кореспондент УНІАН, таке рішення було прийняте сьогодні на 46-ій позачерговій сесії Харківської міської ради V скликання.

За словами заступника Харківської міської голови - директора Департаменту бюджету і фінансів Тетяни ТАУКЕШЕВОЇ, у рамках підготовки і проведення в Україні фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу планують залучення до міського бюджету Харкова позики у формі отримання кредитної лінії у фінансовій установі.

Т. ТАУКЕШЕВА зазначила, що погашення суми кредиту планується до 30 квітня 2013 року. Кошти надходитимуть щомісячно в рівних частинах до кінця поточного року.

Але, наголосила вона, остаточне рішення про позику залежатиме від умов кредитної угоди.