“Київський метрополітен” очолив Володимир Федоренко

Виконувачем обов’язків начальника комунального підприємства "Київський метрополітен" призначений перший заступник керівника підприємства Володимир ФЕДОРЕНКО.

Як повідомляє прес-служба Київського метрополітену, 9 серпня в.о. голови Київської міської державної адміністрації Олександр ПОПОВ зустрівся з керівним складом і представниками трудового колективу столичної підземки, де офіційно представив В. ФЕДОРЕНКА як в.о. начальника метрополітену.

"Коли постало питання, хто керуватиме метрополітеном, я займав і займаю позицію, що такий шанований колектив повинен мати керівника, який пройшов усі етапи професійного розвитку саме у вашому колективі. Тому прийнято рішення на майбутнє остаточно рекомендувати керівником Київського метрополітену Володимира Івановича ФЕДОРЕНКА, який пройшов від інституту до першого заступника керівника метрополітену", - сказав в.о. голови КМДА.

Прес-служба метрополітену зазначає, що виконання обов'язків начальника Київського метрополітену покладене на В. ФЕДОРЕНКА з 6 серпня згідно з розпорядженням КМДА від 5 серпня.

О. ПОПОВ подякував колективові столичної підземки за працю і сказав, що першочерговим завданням для метрополітену і міста є стабілізація соціально-економічної ситуації. За його словами, Київський метрополітен повинен працювати без збитків, а в майбутньому вийти на прибутковий рівень для подальшого технічного розвитку підприємства.

Також О. ПОПОВ запевнив колектив підприємства, що київська влада повністю підтримує усі проекти метрополітену і всіляко сприятиме їх реалізації.

Як повідомляв УНІАН, 2 серпня керівник прес-служби Київського метрополітену Надія ШУМАК повідомила, що начальник КП "Київський метрополітен" Петро МІРОШНИКОВ має намір звільнитися за власним бажанням.

3 серпня О. ПОПОВ повідомив, що підписав заяву про звільнення керівника столичного метрополітену П. МІРОШНИКОВА.