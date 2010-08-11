Донецька залізниця пропонує замовляти квитки телефоном
17:06, 11 серпня 2010Транспорт/Звя'зок
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На поїзди далекого слідування
Донецька залізниця пропонує жителям Донецька замовляти квитки на пасажирські поїзди далекого слідування телефоном.
Про це УНІАН повідомили у прес-службі Донецької залізниці.
У повідомленні наголошується, що дане рішення ухвалене на прохання громадян, яким доводилося стояти у черзі, щоб купити квиток.
У прес-службі зазначили, що замовлення на оформлення квитків можна зробити за телефоном (062) 319-95-55, а замовлені проїзні документи викупити в будь-який час на вокзалі Донецька у сервісному центрі (субота і неділя – вихідні).
Вартість даної послуги – 10 грн. за оформлення одного проїзного документа.
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