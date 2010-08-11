«АвтоКраЗ» поставить до Росії близько 100 КрАЗов

Холдингова компанія «АвтоКраЗ» (м. Кременчук, Полтавська обл.) в серпні-вересні поставить до Росії близько 100 КрАЗов.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні журналістів повідомив представник підприємства.

«Вже є підтвердження того, що ми поставимо за цей і наступний місяць до Росії близько 100 самоскидів», - сказав представник заводу.

За його словами, збільшення постачань до Росії на підприємстві пов`язують з проведенням літніх ремонтів доріг і мостів.

Довідка УНІАН. Холдингова компанія «АвтоКраЗ» випускає 27 основних моделей і майже 150 модифікацій і комплектацій великотоннажної автотехніки.

У 2009 році "АвтоКраЗ" відвантажив споживачам 654 автомобілі, що складає близько 20% від реалізації 2008 року.