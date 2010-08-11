«Антонов» представив новий Ан-158 у Казані

Державне підприємство «Антонов» (Київ) провело презентацію регіонального реактивного літака нового покоління Ан-158 під час 5-ї Міжнародної спеціалізованої виставки «Авіакосмічні технології, сучасні матеріали і устаткування», що проходить у Казані (Республіка Татарстан).

Про це УНІАН повідомили у прес-службі ДП «Антонов».

Як зазначив президент – генеральний конструктор ГП «Антонов» Дмитро КІВА, це друга демонстрація Ан-158 за кордоном. «Його міжнародний дебют у Фарнборо був вельми успішним. Ми уклали контракт на 10 таких машин, які експлуатуватимуться російською авіакомпанією», – сказав він.

При цьому Д.КІВА додав, що характеристики літака дозволяють йому ефективно працювати в умовах Російської Федерації, зокрема в Республіці Татарстан.

Довідка УНІАН. Державне підприємство «Антонов» (Київ) створене шляхом приєднання ДП «Київський авіаційний завод «Авіант» до ДП «Авіаційний науково-технічний комплекс імені О.К. Антонова» (АНТК) у липні 2009 року, а в січні 2010 року ДП «АНТК ім. О.К. Антонова» було перейменоване на ДП «Антонов».

АНТК ім. Антонова засноване в 1946 році. Серед відомих літаків, у конструкторській розробці яких останнім часом брав участь АНТК ім. Антонова, – Ан-148, Ан-158, Ан-124, Ан-70, Ан-140 й інші.

ДП «Антонов» є правонаступником усіх прав і обов`язків ДП «Київський авіаційний завод «Авіант» і на сьогодні складається з головного підприємства і двох філіалів (філіал «Серійний завод «Антонов» і філіал «Антонов-Агро»).