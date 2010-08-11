Укрзалізниця візьме шефство над Ворохтянським трампліном

Шефство над відомим Ворохтянським трампліном в Івано-Франківській області, що свого часу був «культовою» спортивною спорудою, а останніми роками остаточно вичерпав усі можливі запаси міцності й терміни експлуатації, погодилася взяти Укрзалізниця. Про це сьогодні кореспонденту УНІАн повідомили у прес-службі голови Івано-франківської облдержадміністрації. За наданою інформацією голова Івано-Франківської обласної державної адміністрації Михайло ВИШИВАНЮК домовився про це шефство з Генеральним директором Укрзалізниці Михайлом КОСТЮКОМ.

Довідка УНІАН. Найбільший у Ворохті 90-метровий трамплін зі штучним покриттям, збудований у 1967 році, й досі привертає увагу туристів. Проте, востаннє його реконструювали понад 20 років тому. З року в рік, починаючи з 1987-го, тут проходять міжнародні змагання "Кубок Карпат» за участі спортсменів з багатьох країн Європи та Азії. Щорічно управління спорту ОДА виділяло по 100 тис. грн. на ремонти трамплінів, однак, за словами працівників Ворохтянської СДЮШОР, цих грошей вистачає лише на підтримку життєдіяльності малих трамплінів.

Зліва від великого комплексу – малий трамплін К-15, на якому освоюють стрибки з трампліна діти, вихованці СДЮШОР, більша частина яких з Ворохти, Татарова та Яблуниці Івано-Франківської області. Як зазначають тренери, для того, щоб виховати стрибуна з трампліна всеукраїнського рівня потрібно не менше 10 років.

Ворохтянська СДЮШОР знаходиться в орендованих приміщеннях на території бази "Авангард", що раніше належала профспілкам, товариству "Україна". У 2008-му році через неспроможність утримувати комплекс профспілки віддали базу і 2 найбільших трампліни приватному власнику в оренду на 49 років.

На реконструкцію трамплінів, за словами тренерів спортшколи, потрібно щонайменше 4-5 млн.грн.

Біля підніжжя ворохтянських трамплінів - приватний відпочинковий комплекс, власницею якого є канадійка українського походження. Колись ця територія належала комплексу.