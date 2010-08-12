Працівники тролейбусного управління призупинили страйк

Працівники Чернігівського тролейбусного управління припинили страйк, і вийшли на роботу.

Про це кореспондентові УНІАН повідомив начальник Управління транспорту і зв'язку міської ради Володимир ВОРОНІН.

"Сьогодні на маршрути в місті вийшли 55 тролейбусів і 16 автобусів. Це менше, ніж зазвичай, оскільки через страйк порушений графік роботи. Завтра електротранспорт Чернігова працюватиме в нормальному режимі", - сказав він.

За словами В. ВОРОНІНА, припинити страйк вирішив страйковий комітет ЧТУ. А основою для цього стало рішення Деснянського районного суду, згідно з яким страйк визнано незаконним через повну зупинку роботи електротранспорту обласного центру Чернігівської області. До суду звернулася адміністрація комунального підприємства.

Страйковий комітет також висунув вимоги про проведення на підприємстві 25 серпня конференції з питань погашення заборгованості і подальшої своєчасної виплати заробітної плати за участю керівництва області і міста. У майбутньому працівники ЧТУ не виключають відновлення страйку.

Крім того, страйковий комітет ЧТУ висунув вимоги не вживати заходів адміністративного впливу до учасників страйку.

Як повідомляв УНІАН, 9 серпня колектив ЧТУ, що налічує 850 працівників, через невиплату зарплати почав страйк. На міські маршрути не виїхали жоден з 75 тролейбусів і 18 автобусів. Наступного дня працівникам тролейбусного управління частково погасили борг.

Міський голова Олександр СОКОЛОВ виникнення заборгованості з зарплати перед працівниками тролейбусного управління пояснив недостатньою сумою державних субвенцій, які виділяють для відшкодування перевезень пільговиків. У Чернігові право безкоштовного проїзду в тролейбусах мають понад 70 тис. громадян - майже третина жителів міста. Необхідна сума субвенцій на рік, за розрахунками, складає 22,6 млн. грн. Цього року для ЧТУ передбачено тільки 10,1 млн. грн. Нині отримано тільки третину суми. Більше уоштів заплановано на четвертий квартал цього року.