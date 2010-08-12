В.о. голови правління Київрічпорту призначено Бережного

Виконувачем обов'язків голови правління ВАТ "Київський річковий порт" призначено Олексія БЕРЕЖНОГО. Про це повідомляє сайт Держкомісії з цінних паперів і фондового ринку.

Дата ухвалення рішення про призначення - 10 серпня 2010 р.

О. БЕРЕЖНИЙ призначений на посаду терміном на 3 роки.

Головправління порту Костянтин ЛЕВЧЕНКО, що тимчасово виконує обов'язки, звільнений з цієї посади. Нагадаємо, К. ЛЕВЧЕНКО виконував ці обов'язки понад місяць.

Довідка УНІАН. Київський річковий порт є одним з найбільших портів Дніпровського басейну.

На сьогодні Київський річковий порт - це прибуткове підприємство, яке має понад 1,5 тис. м вантажних причалів, оснащених сучасними вантажо-розвантажувальними засобами.

Основними видами діяльності Київського річкового порту є:

- перевалка усіх видів генеральних і навалювальних вантажів;

- одноразове складування вантажів закритого зберігання і вантажів відкритого зберігання;

- доставка вантажів між портами басейну р. Дніпро;

- видобуток, перевезення річкового піску і його реалізація для будівельних організацій м. Києва, а також інших міст України;

- буксирування у межах басейну р. Дніпро;

- перевантаження вантажів;

- комплексне обслуговування порту.

Київський річковий порт має в розпорядженні також власний вантажний флот, до якого належать вантажний самохідний флот, буксирний флот, службово-допоміжний флот, а також несамохідний флот, для виконання різних видів робіт і обслуговування великих вантажопотоків по р. Дніпро