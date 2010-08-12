В.о. голови правління Київрічпорту призначено Бережного
Терміном на 3 роки
Виконувачем обов'язків голови правління ВАТ "Київський річковий порт" призначено Олексія БЕРЕЖНОГО. Про це повідомляє сайт Держкомісії з цінних паперів і фондового ринку.
Дата ухвалення рішення про призначення - 10 серпня 2010 р.
О. БЕРЕЖНИЙ призначений на посаду терміном на 3 роки.
Головправління порту Костянтин ЛЕВЧЕНКО, що тимчасово виконує обов'язки, звільнений з цієї посади. Нагадаємо, К. ЛЕВЧЕНКО виконував ці обов'язки понад місяць.
Довідка УНІАН. Київський річковий порт є одним з найбільших портів Дніпровського басейну.
На сьогодні Київський річковий порт - це прибуткове підприємство, яке має понад 1,5 тис. м вантажних причалів, оснащених сучасними вантажо-розвантажувальними засобами.
Основними видами діяльності Київського річкового порту є:
- перевалка усіх видів генеральних і навалювальних вантажів;
- одноразове складування вантажів закритого зберігання і вантажів відкритого зберігання;
- доставка вантажів між портами басейну р. Дніпро;
- видобуток, перевезення річкового піску і його реалізація для будівельних організацій м. Києва, а також інших міст України;
- буксирування у межах басейну р. Дніпро;
- перевантаження вантажів;
- комплексне обслуговування порту.
Київський річковий порт має в розпорядженні також власний вантажний флот, до якого належать вантажний самохідний флот, буксирний флот, службово-допоміжний флот, а також несамохідний флот, для виконання різних видів робіт і обслуговування великих вантажопотоків по р. Дніпро