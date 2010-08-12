Гендиректора аеропорту "Бориспіль" заарештовано?

В аеропорту "Бориспіль" спростовують інформацію ЗМІ про затримання генерального директора аеропорту Бориса ШАХСУВАРОВА.

Про це УНІАН повідомила прес-секретар аеропорту Оксана ОЖИГОВА.

За її словами, Б.ШАХСУВАРОВ не затриманий, і знаходиться на роботі.

Нагадаємо, як повідомили деякий ЗМІ, 11 серпня Б.ШАХСУВАРОВ нібито був затриманий.

Зокрема, як написала «Комсомольская правда в Украине», 11 серпня «близько 13.00 в офіс до генерального директора аеропорту «Бориспіль» Бориса ШАХСУВАРОВА приїхали працівники прокуратури, СБУ і «Беркут». На руках у силовиків була санкція на арешт чиновника. Після 4-годинної бесіди, ШАХСУВАРОВ виїхав разом із силовиками, але не в СІЗО, а в лікарню».

Як потім стало відомо, пише газета, «після допиту і надання санкції на арешт Борису Рафаїловичу стало зле. Замість вояжу в СІЗО, куди його мали доставити бійці "Беркута", директора аеропорту «Бориспіль» під охороною відправили до лікарні. На даний момент про здоров`я і долю ШАХСУВАРОВА нічого не відомо. Міліція це затримання поки що не коментує».

Між тим, заступник міністра внутрішніх справ України Леонід ЗИМА підтвердив факт затримання працівниками правоохоронних органів директора Київського міжнародного аеропорту «Бориспіль» Бориса ШАХСУВАРОВА.

Як передає кореспондент УНІАН, відповідаючи сьогодні на прес-конференції в Києві на запитання, чи дійсно був такий факт, заступник глави МВС сказав: «Цим займалися працівники СБУ і Генпрокуратури. МВС надавало допомогу по охороні громадської безпеки».

У свою чергу, в СБУ та Генпрокуратурі з цього приводу поки не надають ніякої інформації.