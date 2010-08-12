Гендиректор аеропорту "Бориспіль" арештований?

В аеропорту "Бориспіль" спростовують інформацію ЗМІ про затримання генерального директора аеропорту Бориса ШАХСУВАРОВА.

Про це УНІАН повідомила прес-секретар аеропорту Оксана ОЖИГОВА.

За її словами, Б. ШАХСУВАРОВ не затриманий, він знаходиться на роботі.

Нагадаємо, як повідомили деякий ЗМІ, 11 серпня Б. ШАХСУВАРОВ нібито був затриманий.

Зокрема, як написала "Комсомольська правда в Україні", 11 серпня "близько 13.00 в офіс до генерального директора аеропорту "Бориспіль" Бориса ШАХСУВАРОВА приїхали працівники прокуратури, СБУ і "Беркут". На руках у силовиків була санкція на арешт чиновника. Після чотирьох годинної бесіди, ШАХСУВАРОВ поїхав разом з силовиками, але не в СІЗО, а в лікарню".

Як потім стало відомо, пише газета, "після допиту і надання санкції на арешт Борису Рафаїловичу стало погано. Замість вояжу в СІЗО, куди його повинні були доставити бійці "Беркуту", директора аеропорту "Бориспіль" під охороною відправили до лікарні. Зараз про здоров'я і долю ШАХСУВАРОВА нічого не відомо. Міліція це затримання поки не коментує».