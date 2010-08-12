МВС підтверджує факт затримання Шахсуварова
Заявив заступник міністра МВС
Заступник міністра внутрішніх справ України Леонід ЗИМА підтвердив факт затримання працівниками правоохоронних органів директора Київського міжнародного аеропорту "Бориспіль" Бориса ШАХСУВАРОВА.
Як передає кореспондент УНІАН, відповідаючи сьогодні на прес-конференції уКиєві на питання, чи дійсно був такий факт, заступник глави МВС сказав: "Цим займалися працівники СБУ і Генпрокуратури. МВС надавало допомогу з охорони громадської безпеки".
У свою чергу в СБУ і Генпрокуратурі із цього приводу доки не надають ніякої інформації.
Нагадаємо, як повідомили деякий ЗМІ, 11 серпня Б. ШАХСУВАРОВ нібито був затриманий.
Зокрема, як написала "Комсомольська правда в Україні", 11 серпня "близько 13.00 в офіс до генерального директора аеропорту "Бориспіль" Бориса ШАХСУВАРОВА приїхали працівники прокуратури, СБУ і "Беркут". На руках у силовиків була санкція на арешт чиновника. Після 4-годинної бесіди, ШАХСУВАРОВ виїхав разом з силовиками але не в СІЗО, а в лікарню".
Як потім стало відомо, пише газета, "після допиту і надання санкції на арешт Борису Рафаїловичу стало погано. Замість вояжу в СІЗО, куди його повинні були доставити бійці "Беркуту", директора аеропорту "Бориспіль" під охороною відправили до лікарні. Зараз про здоров'я і долю ШАХСУВАРОВА нічого не відомо. Міліція це затримання доки не коментує".
У свою чергу прес-секретар аеропорту Оксана ОЖИГОВА спростувала інформацію ЗМІ про затримання генерального директора аеропорту Б. ШАХСУВАРОВА.