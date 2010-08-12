УЄФА не причетний до будівництва дороги через парк Горького у Харкові

Європейський футбольний союз (УЄФА) не має ніякого відношення до будівництва дороги через парк ім. Горького у Харкові.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу сказав Генеральний секретар УЄФА Джанні ІНФАНТІНО, відповідаючи на питання журналістів про те, чи стурбована УЄФА ходом будівництва дороги у харківському лісопарку.

"Наскільки мені відомо, будівництво дороги обговорювалося ще у 2003 році, задовго до того, як почалося обговорення проведення чемпіонату Євро. Ми, УЄФА, не маємо ніякого відношення до будівництва доріг", - підкреслив Д.ІНФАНТІНО.

Як повідомляв УНІАН з посиланням на джерела в Харківській облдержадміністрації, 3 серпня операційний директор УЄФА Мартін КАЛЛЕН направив виконувачеві обов'язків Харківського міського голови, секретареві Харківської міської ради Геннадієві КЕРНЕСУ лист з приводу конфліктного будівництва в лісопарку. М. КАЛЛЕН попросив "ще раз переоцінити важливість будівництва нової дороги"."Ми сподіваємося, що можливо знайти альтернативне рішення, яке задовольнить усі сторони конфлікту", - говорилося в листі М. КАЛЛЕНА.

Операційний директор УЄФА також зазначив, що "у ЗМІ будівництво помилково пов'язують з підготовкою до Чемпіонату Європи 2012 року". "Мені б хотілося підкреслити, що одна з найголовніших цінностей для УЄФА - ця пошана, яку ми застосовуємо в усіх сферах нашої діяльності, на футбольному полі і поза ним. УЄФА не хоче асоціюватися з проектами, які дискредитують цей головний принцип", - сказав М. КАЛЛЕН.

Окрім цього, М. КАЛЛЕН звернувся до віце-прем'єр-міністра з питань Євро- 2012 Бориса КОЛЕСНИКОВА щодо вирубування міською владою Харкова зелених насаджень парку імені Горького. "Оскільки ця ситуація може мати негативний вплив на імідж турніру Євро- 2012 УЕФА в Україні, ми хотіли б звернути Вашу увагу на цю проблему і просимо Вас інформувати про дії, спрямовані на вирішення цього питання", - написав М. КАЛЛЕН у листі, адресованому Б. КОЛЕСНИКОВУ.