У Росії починається другий етап утилізації старих машин

Прем'єр-міністр РФ Володимир Путін підписав постанову про виділення 10 мільярдів рублів на реалізацію другого етапу програми утилізації автомотлоху, повідомляє РІА «Новини».

"Підписана постанова уряду, яка фіналізує нашу роботу з підготовки необхідних документів і виділення додаткових 10 мільярдів рублів на другий етап плану утилізації старих автомобілів. Я Вам цей документ передаю" - сказав Путін у четвер на зустрічі з міністром промисловості і торгівлі РФ Віктором Христенком.

За словами голови Мінпромторгу, на другому етапі, як і на першому, передбачається видати посвідчення на утилізацію 200 тисяч автомобілів.

За місяць дії програми пільгової утилізації автомобілів здійснено вже чверть від її об'єму.

Перший етап програми утилізації проходив у березні-червні цього року. На нього було виділено 11 мільярдів рублів. Відповідно до умов програми, будь-який охочий міг здати свій автомобіль віком 10 і більше років і отримати знижку у розмірі 50 тисяч рублів при купівлі нового авто, виробленого в Росії.

На першому етапі програми з 200 тисяч заявок на нові машини 161 тисяча припало на автомобілі Lada.

Христенко повідомив, що на сьогодні вже зарезервовано 60 тисяч автомобілів у рамках попередніх контрактів купівлі-продажу.

"Важливо те, що це створює зрозумілу, надійну, міцну основу для формування виробничої програми у наших автовиробників, яка охопить не лише цей рік, але і зайде на перший місяць наступного року - завжди важкий перехід з року в рік у цьому випадку у цьому плані буде вирівняний", - сказав міністр.

Крім того, зазначив голова відомства, програма утилізації "підкріплює процес відновлення природного попиту на ринку".