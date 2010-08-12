Новий термінал «F» в «Борисполі» запрацює з жовтня

Новий термінал «F» в аеропорту «Бориспіль» з жовтня ц.р. почне повноцінну роботу.

Як повідомила УНІАН прес-служба Міністерства транспорту і зв`язку, про це сказав міністр транспорту і зв`язку України Костянтин ЄФИМЕНКО сьогодні під час засідання колегії Мінтрансзв’язку.

Міністр зазначив, що термінал «F» в аеропорту «Бориспіль» однозначно буде . «З 2 вересня 2010 року термінал починає працювати на прийом делегацій, а з 10 вересня - на відправлення. А вже з 1 жовтня термінал повністю буде введено в експлуатацію, він почне приймати регулярні рейси», - сказав він.

К.ЄФИМЕНКО сказав, що впродовж найближчих двох місяців до нового терміналу буде переведено до 50% пасажиропотоку з терміналу «B».

Як повідомляв УНІАН, базовою авіакомпанією терміналу «F» будуть «Міжнародні авіалінії України», «АероСвіт» залишиться базовою компанією терміналу «В». На сьогоднішній день ухвалено рішення про перехід до терміналу більше 10 авіакомпаній. В основному в цьому терміналі працюватимуть іноземні перевізники, зокрема, вже є домовленості про перехід сюди «Австрійських авіаліній», «Люфтганзи», «KLM». Поки що ведуться переговори з «Візз Ейр Україна».

Пропускна спроможність терміналу – 900 пасажирів на годину при можливості обслуговувати в пікові періоди до 1500 пасажирів на годину.

Довідка УНІАН. Кабінет міністрів України своїм розпорядженням №718 від 24 червня 2009 р. затвердив проект і титул будови пасажирського терміналу "F" (тимчасового, так званого low-cost) на території державного підприємства «Міжнародний аеропорт «Бориспіль» з термінами будівництва 2009-2010 рр. Проектом передбачено будівництво двоповерхової будівлі пасажирського терміналу "F". Також передбачено будівництво стоянки на 298 машино-місць. Площа забудови – 10,4 тис. кв. м, загальна площа – 20,7 тис. кв. м. Загальна кошторисна вартість нового терміналу становить 413 млн. 137 тис. грн.