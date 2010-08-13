Голубченко не певен у необхідності муніципального таксі

Заступник голови Київської міської державної адміністрації Анатолій ГОЛУБЧЕНКО не упевнений в необхідності створення муніципального таксі.

Як передає кореспондент УНІАН, про це А. ГОЛУБЧЕНКО сказав сьогодні під час засідання розширеної колегії КМДА, де обговорювали питання підготовки столиці до Чемпіонату Європи з футболу 2012 року.

"Я вам відверто скажу, у мене немає своєї остаточної думки щодо комунального таксі в місті. Я не знаю, чи потрібне воно нам, чи ні. Це треба детальніше пропрацювати і прийняти колегіальне рішення", - сказав А.ГОЛУБЧЕНКО.

За його словами, щодо вирішення проблеми мобільності футбольних уболівальників, гостей столиці і її жителів під час проведення чемпіонату, є дві точки зору: створити комунальне таксі з фіксованими тарифами, діяльність якого чітко контролюватиметься, або розробити план заходів для того, щоб навести лад у тому таксі, що є на сьогодні в Києві.

"Тут треба прийняти остаточне рішення", - підкреслив А.ГОЛУБЧЕНКО.

Він зазначив, що УЄФА серйозно ставить проблему роботи таксі у Києві, і столичній владі необхідно у будь-якому випадку зайнятися розробкою роботи тих таксі, які діють зараз в місті, щоб врегулювати ціни, "щоб не брали з кожного скільки заманеться за перевезення".

Крім того, за його словами, необхідно припинити роботу тих таксі, які працюють без ліцензій. "Нам потрібна буде дуже серйозна допомога, у тому числі МВС, з точки зору наведення ладу з тими таксі, які працюють без ліцензій, без дозволів, просто займаються перевезенням", - сказав А.ГОЛУБЧЕНКО.

Присутній на засіданні радник Президента України, член Комітету з підготовки і проведення в Україні Євро- 2012 Валерій ПУСТОВОЙТЕНКО висловив переконання, що столиці муніципальне таксі не потрібне. За його переконанням, цими перевезеннями повинен займатися приватний сектор.

"Треба зробити аналіз ліцензій, кому вони видані, як вони працюють, і дати термін, щоб вони відновили таксі у Києві. Провести рішення і затвердити форму цього таксі, як воно працюватиме". - запропонував В. ПУСТОВОЙТЕНКО.

Він ще раз підкреслив, що це повинні робити приватні перевізники. "Київ же за рахунок бюджету не купуватиме машини і не формуватиме парки таксомоторів! Треба просто це відпрацювати", - наголосив В. ПУСТОВОЙТЕНКО.

Довідка УНІАН. 25 лютого 2009 року створена розпорядженням Київського міського голови Леоніда ЧЕРНОВЕЦКОГО робоча група з вивчення діяльності служби таксі розробила план заходів щодо реалізації програми "Муніципальне таксі в м. Києві". Тоді планувалося розробити Правила надання послуг службами таксі, єдині стандарти їх роботи (вимоги до рівня обслуговування, цінової політики та ін.), принципи надання відповідних дозволів для роботи в цій сфері обслуговування.