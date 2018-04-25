Спека "тримає" пожежні поїзди Укрзалізниці у бойовій готовності…

Це літо "задало жАру" Росії, де відбуваються небувалі пожежі, Україну така доля, сподіватимемося, мине. Проте, згідно з прогнозом синоптиків, спекотлива погода протримається до кінця серпня. Для боротьби з потенційною небезпекою задіяно усі сили. Не стала виключенням і "Укрзалізниця", у резерві якої є пожежні потяги, які за потужністю перевершують пожежні автомобілі.

Як розповів заступник начальника управління воєнізованої охорони "Укрзалізниці" з пожежної частини Микола Крамаренко, сьогодні залізниці України мають у розпорядженні 66 пожежних поїздів: на Південно-західній залізниці їх 15, на Львівській залізниці - 13, на Донецькій і Придніпровській залізницях - по 10, на Одеській і Південній залізницях - по 9.

При цьому за своїми технічними характеристиками, зокрема запасу води, один пожежний потяг відповідає 60-80 пожежним автомобілям. Зокрема, він має вагонно-насосну станцію, де розміщуються дві пожежні мотопомпи МП- 1600 (продуктивність подачі води - 1600 л/хв., дальність подачі води - 600 м), переносна мотопомпа МП- 800 (продуктивність подачі води - 800 л/хв.), електрогенератор потужністю 4-8 кВт. Крім того, пожежний потяг має: пожежні рукави загальною довжиною не менше 1000 м, піноутворювач - не менше 5000 кг, бензин - не менше 500 кг, інше пожежно-технічне устаткування (генератори піни, пожежні стволи, гайки, сходи і тому подібне), засоби захисту (спецодяг пожежних, ізолюючі і фільтруючі протигази і тому подібне), а також засоби зв`язку (стаціонарні і портативні радіостанції).

Також пожежний потяг має дві цистерни-водосховища, кожна місткістю 50-65 тонн. На літній пожежонебезпечний період до складу пожежного потягу включена додаткова цистерна, тобто, загальний запас води в кожному потязі на цей момент складає 190-210 тонн. Цистерни постійно заправлені.

"Звичайно, наші можливості обмежуються наявністю залізничних колій, проте, у потязі запас пожежних рукавів складає від 1 до 1,5 тис. метрів пожежні помпи дозволяють подавати воду на відстань близько 600 м. При цьому пожежні потяги дислокуються на усіх великих залізничних станціях. Вони зосереджені так, щоб від місця дислокації у найбільш віддалену точку потяг міг дістатися за 1,5 години", - розповідає М. Крамаренко.

За даними "Укрзалізниці", упродовж першого півріччя пожежні потяги здійснили 58 виїздів, з них 7 - на гасіння великих пожеж, зокрема, в Бабаївському і Купянському лісництвах, а також на Харківському вагоноремонтному заводі. Також пожежні потяги були задіяні у спільних навчаннях особового складу і підрозділів Державної пожежної охорони МНС України. Пожежні автомобілі, які також використовують відомчі пожежні підрозділи (їх на залізницях України в постійній бойовій готовності 15), використовували 94 рази.

За словами М. Крамаренка, керівництво "Укрзалізниці" завжди приділяло велику увагу питанням пожежної безпеки на залізничному транспорті, щорічно реалізують комплекс заходів у цьому напрямку під час роботи у весняно-літній період. Проте, нинішнього літа, враховуючи аномальну спеку, залізничники вжили додаткові заходи. "Зокрема, створений оперативний штаб з координації дій для мінімізації можливих негативних наслідків надзвичайних ситуацій, розроблено комплексні заходи для посилення рівня пожежної безпеки, контролю працівників відомчої пожежної охорони на залізничному транспорті, забезпечення готовності відомчих медичних установ", - розповідає М.Крамаренко.

При цьому ведеться і контроль пасажирів, адже, не дивлячись на те, що куріння в потягах, а також на території вокзалів і станцій заборонено, не усі дотримуються цього правила.

Згідно з наказом генерального директора "Укрзалізниці" Михайла Костюка, на об`єктах залізничного транспорту посилена спільно з загонами міліції робота з недопущення куріння і вживання заходів адміністративної дії до порушників.

Також у наказі наголошено неприпустимість викидання будь-яких предметів на шляху слідування потягів. Крім того, заборонено у смузі відведення залізниць спалювати сміття, виробничі відходи, суху траву, розпалювати вогнища.

З бригадами потягів і локомотивних на залізницях України проводять додаткові інструктажі з дотримання протипожежних вимог. Також продовжується робота з оборювання захисних лісонасаджень.

Як підкреслюють в "Укрзалізниці", пожежні підрозділи і пожежна техніка залізниць України - у постійній бойовій готовності.

(УНІАН)