Директор ТВі просить про зустріч з Януковичем

Директор телеканалу ТВі Микола КНЯЖИЦЬКИЙ звертається до Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА з проханням про зустріч з метою обговорення питання про можливе рішення суду про позбавлення частот і ліцензій на мовлення 17 телеканалів.

Про це сказано у відкритому зверненні М. КНЯЖИЦЬКОГО до Президента України, яке було оприлюднене сьогодні на прес-конференції в УНІАН.

Як повідомив М. КНЯЖИЦЬКИЙ, у понеділок, 16 серпня у Апеляційному адміністративному суді міста Києва повинне відбутися чергове засідання з питання про позбавлення 17 телеканалів, у тому числі ТВі і "5 каналу", частот і ліцензій на мовлення за позовом медіахолдингу Inter Media Group.

"Абсолютно випадково ми дізналися про те, що у понеділок, 16 серпня, повинне відбутися засідання суду з нашого питання. Рішення цього суду набуде чинності відразу. Якщо воно буде прийнято під тиском ХОРОШКОВСЬКОГО, у чому ми, на жаль, майже не сумніваємося, нам доведеться вимкнути більше десятка передавачів по всій країні, будуть порушені права багатьох відомих не лише у нашій країні талановитих журналістів, які в результаті припинення мовлення можуть втратити роботу", - вважає М.КНЯЖИЦЬКИЙ.

За його словами, "у наш канал вже вкладені значні іноземні інвестиції, і незаконне позбавлення телеканалу "ТВі" ліцензії спричинить позови до міжнародних судів".

"Про цю історію багато писали, як в Україні, так і за кордоном, а напишуть, очевидно, ще більше. Позбавлення частот двох незалежних телеканалів було сприйняте міжнародним співтовариством як прямий наступ на свободу слова", - зазначено у відкритому зверненні до Президента.

"Ми просимо зустрічі з Вами тому, що Ви є гарантом і Конституції, і свободи слова, як Ви самі неодноразово заявляли.. Ми хочемо попросити у Вас захистити незалежність суду", - наголосив директор ТВі.

Як повідомляв УНІАН, 7 червня редакційна рада "5 каналу" оприлюднила відкритий лист до Президента В. ЯНУКОВИЧА, у якому звинуватила голову СБУ Валерія ХОРОШКОВСЬКОГО, як власника медіахолдингу U.A. Inter Media Group, у спробі знищити "5 канал" шляхом можливої відміни судом рішення конкурсу на виділення частот Нацрадою від 27 січня.

8 червня Окружний адміністративний суд Києва повністю задовольнив вимоги групи телеканалів "Інтер". Таким чином було оскаржено рішення Національної ради з питань телебачення і радіомовлення від 27 січня минулого року про виділення ТВі і "5 каналу" частот мовлення.

Телеканал ТВі оскаржив в апеляційному порядку це рішення суду про позбавлення його телевізійних частот.