Скорик: потрібна реконструкція Майдану Незалежності

Архітектор, керівник громадської організації "Клуб естетичної непокори" Лариса СКОРИК вважає першочерговим завданням проведення реконструкції транспортно-пішохідної системи столичного майдану Незалежності.

Як передає кореспондент УНІАН, про це вона повідомила сьогодні на прес-конференції.

"Перше, що необхідно зробити на Майдані, - транспортну реконструкцію", - сказала архітектор.

Вона уточнила, що реконструкція повинна стосуватися центру столиці від Бесарабської площі до Європейської площі. За баченням архітектора, надземна частина площі повинна стати пішохідною, а підземний простір можна було б використовувати для будівництва транспортних тунелів.

"Необхідно переробляти увесь Хрещатик, усю зону, починаючи від Бессарабки до Європейської площі. Тут потрібна транспортно-пішохідній реконструкції, вирішення транспортно-пішохідного руху", - сказала Л. СКОРИК.

За її оцінками, розробка проекту реконструкції транспортної системи центру обійдеться в 150-200 млн. грн., а реалізація проекту - у близько 1 млрд. грн.

Оцінюючи сьогоднішній вид головної площі столиці, керівник "Клубу естетичної непокори" назвала його жахливим несмаком і кітчем. Особливої критики перепало скульптурним композиціям, які, на думку Л. СКОРИК, мають бути знесені, - від Лядських (Печерських) воріт з "бетменом", Щека, Хорива і Либіді, коня з Мамаєм до "несамовитої" колони.

"Те, що треба зносити там усе, то це само собою. Я категорично за те, що усе, що там є, повинно бути абсолютно ліквідовано. Але те, що воно не може бути просто так ліквідоване, а на його місці що-небудь інше поставлено, це теж буде абсолютна дурість. Тому що має бути зроблена комплексна реконструкція. І в першу чергу - вирішення транспортно-пішохідних питань. А загальна композиція має бути підпорядкована цій функції" - вважає архітектор.

Архітектор додала, що частина відповідальності за сьогоднішній вид київського Майдану Незалежності лежить на Союзі архітекторів України, завдяки їх індиферентному ставленню до минулої реконструкції центру столиці.

Л. СКОРИК вважає, що необхідно провести конкурс на кращий проект реконструкції Майдану Незалежності, зробивши його максимально відкритим, із залученням закордонних архітекторів.

Як повідомляли ЗМІ, новопризначений головний архітектор Києва Сергій ЦЕЛОВАЛЬНИК повідомив про ймовірну реконструкцію Майдану Незалежності у 2011 році. Він також розкритикував сучасний вигляд головної площі столиці і монумента Незалежності.