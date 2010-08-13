Від “Борисполя” до Жулян пройде залізнична гілка

Ухвалено рішення розширити проект залізничного сполучення Київ – аеропорт «Бориспіль» до аеропорту «Київ» (Жуляни).

Як повідомила УНІАН прес-служба Міністерства транспорту і зв`язку, про це заявив міністр транспорту і зв`язку України Костянтин ЄФИМЕНКО під час засідання колегії міністерства.

«Ця дорога починатиметься в Жулянах, проходитиме через Центральний залізничний вокзал міста Києва і Дарницький вокзал і виходитиме на аеропорт «Бориспіль». Це дозволить розв’язати ряд транспортних проблем міста », - сказав К.ЄФИМЕНКО.

До кінця цього року планується закінчити проектні роботи, а вже у 2012 році пустити електропоїзди.

Як повідомляв УНІАН, Кабінет міністрів України своїм розпорядженням № 1567-р від 28 липня 2010 року доручив до 1 грудня п.р. розробити техніко-економічне обґрунтування (ТЕО) проекту організації залізничного пасажирського сполучення Київ – міжнародний аеропорт «Бориспіль».

Україна має намір домовитися з Китаєм про будівництво залізничної колії між аеропортом «Бориспіль» і Києвом. Як повідомив перший віце-прем`єр-міністр України Андрій КЛЮЄВ, відповідні домовленості планується підписати під час найближчого офіційного візиту Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА до Китаю.

Довідка УНІАН. Проект залізничної гілки між Києвом і «Борисполем» обговорюється вже кілька років. Улітку 2008 року Міністерство транспорту і зв`язку заявило, що планує розпочати будівництво залізниці між Києвом і аеропортом «Бориспіль» навесні 2009 року і завершити його до чемпіонату Європи з футболу Євро-2012.

Планувалося, що швидкісна залізнична колія з`єднає аеропорт зі станціями «Дарниця» і «Київ-пассажирський», а також з метро. Це мала бути стандартна залізнична колія – 8 км, а далі вона проходила б по вже існуючих коліях. ТЕО даної залізничної колії тоді розробив інститут «Київдіпротранс».

При цьому, за даними «Борисполя», вивчалися два варіанти будівництва – підземні і надземні. Підземний варіант було розраховано на 54 місяці будівництва, а його вартість становила близько 5 млрд. грн. Надземний варіант передбачав будівництво терміном 42 місяці, його вартість – 3,8 млрд. грн.