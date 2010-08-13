Реконструкція Жулянського шляхопроводу коштуватиме 416 млн. грн.

Кабінет Міністрів України затвердив наданий Державною службою автомобільних доріг проект реконструкції автомобільної дороги місцевого значення Київське півкільце на ділянці км 12 + 420 - км 14 + 360 Київської області (Жулянський шляхопровід).

Розпорядження Кабміну від 11 серпня 2010 р. № 1611-р розміщено на сайті уряду.

Загальна кошторисна вартість будівництва затверджена на рівні 415 млн. 676,946 тис. грн., у т.ч. будівельно-монтажних робіт — 311,7 млн. грн.

Довжина дороги — 2,182 км, у т.ч. перший пусковий комплекс — 1,6 км. Термін реконструкції — 50,5 місяці, з них 35,3 місяці — перший пусковий комплекс. Вартість робіт першого пускового комплексу — 367 млн. грн.

Як повідомляв УНІАН, у червні п.р. архітектурно-містобудівна рада Києва схвалила схему генерального плану реконструкції автодороги Київського півкільця на ділянці км 12 + 420 км – км 14 + 360 км.

Проект розроблено ТОВ «Проектне бюро «Київпроект» на замовлення Служби автомобільних доріг у Київській області і Дирекції будівництва дорожньо-транспортних споруд Києва.

Проект передбачає розширення проїжджої частини, будівництво двох нових шляхопроводів – над залізничними коліями (площа забудови 2,3 тис. кв. м) і над транспортною розв`язкою (площа забудови – 990 кв. м), капітальний ремонт існуючих шляхопроводів над залізничними коліями (площа забудови – 2044 кв. м) і над транспортною розв`язкою (площа забудови – 865 кв. м), а також будівництво двох підземних пішохідних переходів (площа забудови 312 кв. м і 298 кв. м) і очисної споруди площею 48 кв. м.

Шляхопровід проходить через два райони Києва – Святошинський і Солом’янський, а також Київську область.

Загальна вартість будівництва шляхопроводу становить 310 млн. грн. (за цінами 2008 року).

Кабінет міністрів України розпорядженням від 7 квітня 2010 р. № 891-р доручив Київській міськдержадміністрації і "Укравтодору" впродовж 2010-2012 років здійснити реконструкцію Жулянського шляхопроводу, зокрема у поточному році завершити розробку зазначених проектів.

Автомобільна дорога Київське півкільце має загальну протяжність 24,967 км, з яких ділянки протяжністю 13,959 км перебувають на балансі КП «Київавтодор» Київської міськдержадміністрації, а ділянки протяжністю 11,008 км перебувають на балансі Служби автомобільних доріг у Київській області.