Реконструкція Жулянського шляхопроводу коштуватиме 416 млн. грн.
Уряд затвердив проект
Кабінет Міністрів України затвердив наданий Державною службою автомобільних доріг проект реконструкції автомобільної дороги місцевого значення Київське півкільце на ділянці км 12 + 420 - км 14 + 360 Київської області (Жулянський шляхопровід).
Розпорядження Кабміну від 11 серпня 2010 р. № 1611-р розміщено на сайті уряду.
Загальна кошторисна вартість будівництва затверджена на рівні 415 млн. 676,946 тис. грн., у т.ч. будівельно-монтажних робіт — 311,7 млн. грн.
Довжина дороги — 2,182 км, у т.ч. перший пусковий комплекс — 1,6 км. Термін реконструкції — 50,5 місяці, з них 35,3 місяці — перший пусковий комплекс. Вартість робіт першого пускового комплексу — 367 млн. грн.
Як повідомляв УНІАН, у червні п.р. архітектурно-містобудівна рада Києва схвалила схему генерального плану реконструкції автодороги Київського півкільця на ділянці км 12 + 420 км – км 14 + 360 км.
Проект розроблено ТОВ «Проектне бюро «Київпроект» на замовлення Служби автомобільних доріг у Київській області і Дирекції будівництва дорожньо-транспортних споруд Києва.
Проект передбачає розширення проїжджої частини, будівництво двох нових шляхопроводів – над залізничними коліями (площа забудови 2,3 тис. кв. м) і над транспортною розв`язкою (площа забудови – 990 кв. м), капітальний ремонт існуючих шляхопроводів над залізничними коліями (площа забудови – 2044 кв. м) і над транспортною розв`язкою (площа забудови – 865 кв. м), а також будівництво двох підземних пішохідних переходів (площа забудови 312 кв. м і 298 кв. м) і очисної споруди площею 48 кв. м.
Шляхопровід проходить через два райони Києва – Святошинський і Солом’янський, а також Київську область.
Загальна вартість будівництва шляхопроводу становить 310 млн. грн. (за цінами 2008 року).
Кабінет міністрів України розпорядженням від 7 квітня 2010 р. № 891-р доручив Київській міськдержадміністрації і "Укравтодору" впродовж 2010-2012 років здійснити реконструкцію Жулянського шляхопроводу, зокрема у поточному році завершити розробку зазначених проектів.
Автомобільна дорога Київське півкільце має загальну протяжність 24,967 км, з яких ділянки протяжністю 13,959 км перебувають на балансі КП «Київавтодор» Київської міськдержадміністрації, а ділянки протяжністю 11,008 км перебувають на балансі Служби автомобільних доріг у Київській області.