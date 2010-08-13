Кабмін передав у держвласність 13 км дороги Київ–Обухів

Рішення на сайті уряду

Кабінет Міністрів України своїм розпорядженням від 11 серпня 2010 № 1610-р прийняв пропозицію Державної служби автомобільних доріг і Київської міської ради щодо передачі у державну власність ділянки автомобільної дороги Р-01 Київ – Обухів км 16 +010 - км 29 +040, який поєднується з автомобільною дорогою загального користування протяжністю 13,03 км. Текст документа розміщений на сайті уряду. Дана ділянка віднесена до сфери управління вказаної служби.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter