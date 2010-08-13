"Укртелеком" наполягає на створенні Фонду універсальних послуг

Мобільні оператори виступають проти Фонду універсальних послуг з метою максимального ускладнення роботи "Укртелекому".

Про це зазначається в офіційній заяві "Укртелекому", переданій УНІАН.

У заяві наголошується, що зараз у ЗМІ розповсюджується позиція мобільних операторів про їх бажання і прагнення заблокувати створення Фонду універсальних послуг. "Укртелеком" вважає, що метою мобільних операторів є не що інше, як «максимально ускладнити ефективну роботу "Укртелекому" в найрентабельніших сегментах ринку зв`язку (Інтернет, мобільний зв`язок, корпоративні мережі тощо) і змусити нашу компанію направляти фінансові ресурси на підтримку збиткових послуг сільського зв`язку».

У компанії вважають, що мобільні оператори «постійно і свідомо дезінформують суспільство», заявляючи, що створення Фонду універсальних послуг спрямоване на розвиток зв`язку у важкодоступних районах, одночасно стверджуючи, що мобільним зв`язком вже давно покриті 99% території України. Це є обґрунтуванням того, що необхідності у створенні Фонду взагалі не існує, а абоненти можуть користуватися мобільним зв`язком замість фіксованого.

У заяві "Укртелекому" наголошується, що метою створення Фонду універсальних послуг «у жодному випадку не є бажання нашої компанії телефонізувати важкодоступні населені пункти (села, хутори, будинки і тощо), які взагалі неможливо телефонізувати». Мета Фонду - компенсувати всім операторам, які надають послуги фіксованому зв`язку за регульованими тарифами, встановлюваними державою, різницю між реальною собівартістю послуги і встановленим тарифом. На сьогодні держава в особі Національної комісії з питань регулювання зв`язку встановлює тарифи на послуги місцевого і сільського зв`язку, які належать до універсальних послуг, тобто до послуг, які держава гарантує всім громадянам України за прийнятними тарифами. Сьогодні "Укртелеком" надає послуги сільського зв`язку 1,4 мільйона жителів України за абонентну платню 12 грн. на місяць з однієї лінії/телефону, тоді як собівартість утримання однієї абонентної лінії набагато більша. Однак ця послуга законодавчо гарантована державою.

В усіх цивілізованих країнах, наголошується в заяві "Укртелекому", проблема надання універсальної послуги за прийнятними для населення цінами розв`язувалася однаково – шляхом створення Фонду універсальних послуг, коли всі оператори зв`язку роблять невеликі відрахування від своїх валових доходів до Фонду, а держава спрямовує кошти Фонду на компенсацію різниці між регульованими тарифами та їх собівартістю. Створення такого механізму визначене відповідними директивами Європейського Союзу, директивами регуляторів ринку зв`язку у США, Канаді, Великій Британії, Росії. Фонд універсальних послуг діє сьогодні в більш як 160 країнах світу, і нікому не «приходить в голову вважати його якимсь анахронізмом».

«Сьогодні "Укртелеком" не може більше нести на власних плечах всі витрати, пов`язані з наданням універсальних послуг», - зазначається у заяві компанії.

І тому в компанії бачать тільки два варіанти розв’язання цієї проблеми: перший - створення Фонду універсальних послуг і продовження надання таких послуг з регульованих тарифів з подальшою компенсацією витрат з Фонду; другий - виключення послуг місцевого і сільського зв`язку з переліку універсальних послуг і надання "Укртелекому" права самостійно встановлювати тарифи на ці послуги і самостійно ухвалювати рішення про припинення надання таких послуг у районах, де вони не можуть бути рентабельними.

"Укртелеком" сподівається, що українські законодавці зможуть зробити правильний вибір між антисоціальним лобізмом мобільних операторів, спрямованим на руйнування фіксованого зв`язку в сільській місцевості, і державницьким завданням із забезпечення доступним зв`язком усіх громадян України», - наголошується у заяві "Укртелекому".

Як повідомляв УНІАН, мобільні оператори 11 серпня п.р. виступили проти створення Фонду універсальних послуг з тим механізмом його формування, який пропонує Міністерство транспорту і зв`язку (введення цільової надбавки до послуг зв`язку). На їх думку, законопроект Мінтрансзв’язку щодо створення Фонду універсальних послуг «є архаїчним по суті і не відповідає поточному стану і потребам телекомунікаційного ринку України». На думку операторів мобільного зв`язку, пропонований механізм створення Фонду є безвідповідальним і антисоціальним, оскільки донорами такого Фонду стануть громадяни, які платитимуть додаткові 3% вартості послуг для формування Фонду і підвищення прибутковості "Укртелекому" напередодні приватизації.

Нагадаємо, в січні 2009 року Міністерство транспорту і зв`язку України запропонувало проект закону, яким передбачається створення Фонду універсальних телекомунікаційних послуг. Відповідний Фонд пропонується створити у складі Державного бюджету України і наповнювати за рахунок споживачів телекомунікаційних послуг. З цією метою Мінтранзв`язку пропонує встановлення обов`язкової для всіх споживачів телекомунікаційних послуг цільової надбавки до роздрібного тарифу на послуги зв`язку у розмірі 3% вартості відповідних послуг (без ПДВ).