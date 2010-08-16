Порт «Южний» уклав нові договори

Державне підприємство "Морський торговельний порт "Южний" після майже річної перерви уклав нові договори на перевалку російської руди і збільшує об'єми її переробки.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі порту.

Зокрема, укладені договори на перевалку руди Лебединського та Михайлівського гірничо-збагачувальних комбінатів на причалах вугільно-рудного комплексу порту "Южний".

Згідно з повідомленням, якщо у серпні 2009 року в порту було перероблено 63,2 тис. тон руди, то у серпні 2010 року заявлено до завезення 366 тис. тон.

Нагадаємо, з серпня 2009 року спостерігався значний спад об'ємів перевалки російської руди унаслідок фінансової кризи, підвищення транзитних залізничних тарифів та ін.

Довідка УНІАН. Державне підприємство "Морський торговельний порт "Южний" (ДП МТП "Южний") засноване в 1978 році, розташоване в акваторії Аджалицького лиману, 30 км на північний схід від Одеси, є одним з найглибоководніших портів на Чорному морі.

30 червня 2010 року порт "Южний" очолив Олександр ЛАГОША. До призначення в порт "Южний" він обіймав посаду генерального директора ЗАТ "СК "Авліта".