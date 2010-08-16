«Альфа-Банк» купив облігації «Укрзалізниці»

ПАТ "Альфа-банк" (Україна) завершило угоду з купівлі облігацій "Укрзалізниці" серії "А" і "В".

Про це УНІАН повідомили в прес-службі банку.

Згідно з повідомленням, загальна кількість придбаних облігацій - 325 тис. штук. Сума угоди - 343 млн. 242 тис. 250 грн.

Придбаний портфель облігацій включає: облігації державного підприємства "Одеська залізниця"; облігації державного територіально-галузевого об'єднання "Південна залізниця"; облігації державного територіально-галузевого об'єднання "Південно-західна залізниця".

"Альфа-банк" активно працює з корпоративними клієнтами державного сектора, серед яких найбільші залізничні компанії. Придбання значного об'єму випущених залізницями облігацій підтверджує нашу готовність співпрацювати з відповідальними і кредитоспроможними партнерами на взаємовигідних умовах" - сказав директор з корпоративного бізнесу "Альфа-банку" Євген БЕРЕЗОВСЬКИЙ.

Як повідомляв УНІАН, "Укрзалізниця" почала публічне розміщення облігацій серій "А" і "В" у серпні 2009 року. Загальну кількість випущених облігацій по усіх залізницях складає 920 080 штук номінальною вартістю 1 тис. грн. Процентний купон складає 24% річних. Термін погашення - 24 серпня 2011 року. Мета випуску облігацій - залучення коштів для погашення заборгованості по зовнішніх запозиченнях, а також оновлення, модернізація основних фондів з метою досягнення їх конкурентоспроможності на зовнішньому і внутрішньому ринках, поліпшення швидкісного пересування транзитних вантажів по території України.

Довідка УНІАН. ПАТ "Альфа-банк" (Київ) зареєстровано в січні 2001 року і на сьогодні входить до групи найбільших банків України.

На 1 липня 2010 року активи банку склали 27,167 млрд. грн., кредити і заборгованість клієнтів - 23,843 млрд. грн., зобов'язання - 24,037 млрд. грн., капітал банку - 3,716 млрд. грн., власний капітал - 3,129 млрд. грн.

ПАТ "Альфа-банк" за підсумками другого кварталу 2010 року отримав 0,551 млн. грн. прибутку.

"Альфа-банка" (Україна) входить до складу консорціуму "Альфа-групп".