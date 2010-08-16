ВОЛЯ запустила перший канал високої чіткості Nat Geo Wild HD

Компанія ВОЛЯ зробила ще один крок до повноцінного впровадження HDTV, запустивши у промо-режимі перший канал високої чіткості.

Про це УНІАН повідомила керівник відділу PR компанії ВОЛЯ Аліна СІГДА.

За її словами, до кінця року в усіх користувачів розширеного пакету "Всесвіт" є можливість дивитися всесвітньо відомий канал про дику природу Nat Geo Wild HD у форматі високої чіткості без додаткової оплати.

Канал Nat Geo Wild HD доданий на місці каналу "HD 1 Test" на частоті 410 Мгц в розширений пакет "Всесвіт".

Таким чином, зазначила А. СІГДА, компанія ВОЛЯ перейшла до наступного етапу впровадження телебачення високої чіткості. Вона нагадала, що з початку року компанія надає додатковий сервіс "відео-на-запит" в HD -формате - такий поетапний розвиток пояснюється необхідністю вивчення купівельного попиту.

Запуск першого HD -каналу нині має на меті ознайомлення користувачів з новим стандартом і вимогами до устаткування для його перегляду.

А. СІГДА повідомила, що наступним етапом в цьому напрямку стане окремий пакет HD -програм, до здійснення якого ВОЛЯ готується вже сьогодні. У рамках цієї підготовки компанія планує найближчими місяцями забезпечити своїх абонентів ТБ-тюнерами, які підтримують HD -стандарт. Їх можна буде купити або узяти в користування і з їх допомогою дивитися як звичайні цифрові канали, так і канали високої чіткості.

Можливість переглядати HDTV вже мають абоненти, у яких є телевізори зі вбудованим ТБ-тюнером стандарту DVB, - C, з підтримкою MPEG - 4 і формату HD, з відповідним CI -слотом, куди вставляється придбаний у компанії ВОЛЯ модуль умовного доступу (CAM -модуль) і картка умовного доступу. Вартість САМ-модуля складає 399 грн. а картка видається клієнтові компанії при укладенні договору.

До теперішнього часу технічні експерти компанії провели тестування сучасних телевізорів таких брендів, як BRAVIA (від Sony), Samsung, LG, Philips, зі вбудованими тюнерами, які дозволяють обійтися без купівлі зовнішнього тюнера. Виробники і фахівці компанії перевіряли сумісність телеприймачів з САМ-модулями і коректність роботи різних функцій, у тому числі роботу електронного програмного гіда (EPG). Такі моделі телевізорів рекомендують усім, хто хотів би отримувати виняткову якість картинки при перегляді як цифрових, так і HD -каналів від компанії ВОЛЯ. Окрім високої якості зображення, придбання телевізора зі вбудованим тюнером дозволяє позбавитися від зайвих дротів у кімнаті.

Довідка УНІАН. ВОЛЯ є провідним українським загальнонаціональним телекомунікаційним провайдером. У цілому по Україні компанія обслуговує близько 1,7 млн. абонентів, включаючи близько 400 тис. користувачів послуги високошвидкісного доступу в Інтернет.

ВОЛЯ надає комплексну мультисервисную послугу, що включає інформацію та розваги - доступ до телепрограм і видео-на-запит; комунікації - високошвидкісний доступ в Інтернет, комп'ютерний і голосовий зв'язок, а також послуги найбільшого в Україні дата-центру.