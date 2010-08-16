«Укрзалізниця» закупить нові пасажирські електропоїзди

Найближчим часом "Укрзалізниця" купить мінімум 10 нових пасажирських електропоїздів, які використовуватимуть на швидкісних ділянках залізниці.

Як повідомила УНІАН прес-служба Міністерства транспорту та зв'язку України (МТЗУ), про це повідомив міністр транспорту і зв'язку Костянтин ЄФИМЕНКО під час засідання колегії МТЗУ.

За словами міністра, на сьогодні можливості залізниці на окремих ділянках дозволяють впровадити швидкісний рух до 160 км/год.

"Наприклад, на маршруті від Києва до Кіровограда вже сьогодні переважна більшість залізничних шляхів дозволяє рухатися зі швидкістю 140-160 кілометрів на годину. Перспективи у швидкісного руху в Україні є, але проблема номер один - це рухомий склад ", - заявив К.ЄФИМЕНКО.

Як повідомляв УНІАН, у липні гендиректор "Укрзалізниці" Михайло КОСТЮК заявляв, що "Укрзалізниця" розраховує запустити до Євро- 2012 шість швидкісних потягів.

У цілому "Укрзалізниця" планує оголосити тендер на закупівлю 10 таких потягів.