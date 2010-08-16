За 7 місяців перевезення вантажів в Україні зросли на 12,5%

За січень-липень 2010 р. підприємствами транспорту перевезено 421,1 млн. тонн вантажів, що на 12,5% більше, ніж за січень-липень 2009 р. Про це повідомляє Державний комітет статистики України.

Вантажооборот зріс на 10,9% і становив 224,4 млрд. т/км.

Зокрема, вантажооборот залізничного транспорту збільшився на 13,8%. На Львівській залізниці вантажооборот зріс на 27,9%, Донецькій - на 20,4%, Південно-Західній - на 14,3%, Південній - на 12,8%, Придніпровській - на 12,5%, Одеській - на 9, 1%. Зростання вантажообороту спостерігалося також на річковому транспорті в 1,8 раза, автомобільному (на 16,6%), авіаційному (на 11,0%), трубопровідному (на 4,7%). Вантажооборот на морському транспорті зменшився на 0,4%.

Перевезення вантажів залізницями порівняно з січнем-липнем 2009 р. зросло на 14,5% - до 242,7 млн. т, у т.ч. відправлення вантажів - на 14,1% Відправлення вантажів зросло на Одеській залізниці на 24,4%, Придніпровській - на 23,2%, Львівській - на 18,7%, Південно-Західній - на 13,8%, Донецькій - на 8,3%, Південній - на 0,9%. Відправлення лісових вантажів збільшилося на 56,4%, брухту чорних металів - на 40,4%, залізної та марганцевої руди - на 29,8%, будівельних матеріалів - на 19,2%, коксу - на 18,0%, чорних металів - на 11,0%, хімічних і мінеральних добрив - на 11,6%, кам`яного вугілля - на 6,6%, нафти й нафтопродуктів - на 6,8%. Відправлення цементу знизилося на 0,8%, зерна й продуктів помелу - на 38,1%.

Морський і річковий торговий флот виконав перевезення вантажів у обсязі 5,5 млн. т, що на 17,2% більше, ніж за січень-липень 2009 р. Перевезення вантажів підприємствами річкового транспорту, порівняно з січнем-липнем 2009 р. зросли на 53,4%, морського транспорту - зменшилися на 11,9%. Закордонні перевезення вантажів річковим транспортом збільшилися на 54,8%, морським - на 8,4%. Обсяг переробки вантажів у торгових і рибних портах і на промислових причалах (морських і річкових) зменшився на 2,2% і становив 87,8 млн. т. Переробка імпортних вантажів збільшилася на 62,8%, експортних - на 0,7%. Переробка транзитних вантажів скоротилася на 17,6% і внутрішнього сполучення - на 14,9%. Кількість оброблених суден - закордонних і інфрахт - збільшилася на 3,6% і становила 9,7 тис. од.

Згідно з повідомленням, підприємствами автомобільного транспорту (з урахуванням перевезень фізичними особами-підприємцями) за січень-липень 2010 р. перевезено 83,0 млн. т вантажів, що на 11,5% більше, ніж за січень-липень 2009 р., і виконано вантажооборот в обсязі 21,2 млрд. т/км, який зріс на 16,6%.

Магістральними трубопроводами в січні-липні 2010 р. транспортовано 89,9 млн. т вантажів, що на 8,0% більше, ніж у січні-липні 2009 р.

За 7 місяців 2010 р. авіаційним транспортом перевезено 47,1 тис. т вантажів, що на 1,6% більше, ніж за січень-липень 2009 р. Вантажооборот авіаційного транспорту становив 209,1 млн. т/км, що на 11,0% більше, порівняно з січнем-липнем 2009 р.

Нагадаємо, транспортні підприємства України за перший квартал 2010 року перевезли 172,7 млн. тонн вантажів, що на 12,4% більше, ніж за аналогічний період 2009 року.

Довідка УНІАН. У 2009 році підприємства транспорту України перевезли 695,7 млн. тонн вантажів, що становить 78,1% від обсягу перевезень вантажів за 2008 рік. Вантажооборот у 2009 році становив 380 млрд. т/км – 77,5% від обсягу 2008 року.

Перевезення вантажів залізницями в 2009 році скоротилося на 21,5% – до 391,2 млн. тонн.

За 2008 рік підприємства транспорту України перевезли 891,8 млн. тонн вантажів, що на 1,3% менше, ніж у 2007 році.