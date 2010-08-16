Екологи закликають МТЗУ врахувати проблему зміни клімату

Екологи закликають Міністерство транспорту і зв`язку України врахувати проблему зміни клімату при розробці Транспортної стратегії до 2020 року. Про це УНІАН повідомили в Національному екологічному центрі.

Згідно з повідомленням, екологи наполягають на проведенні додаткових громадських слухань, щоб обговорити кроки пом`якшення екологічної небезпеки, яку представляє інтенсивний розвиток транспортного сектору для України.

«Транспорт викидає 12% парникових газів України. Втім у проекті Стратегії вплив транспорту на проблему зміни клімату не врахований», - коментує координатор програми зі зміни клімату Національного екологічного центру України Христина РУДНИЦЬКА.

На думку фахівців, пріоритет у транспортному розвитку країни слід надати найбільш енергоефективним і найменше забруднюючим видам пересування - зробити громадський транспорт зручнішим, регулярнішим і надійнішим, заохочувати менше користуватися авто- і авіатранспортом, зате на короткі відстані пересуватися пішки або на велосипеді.

«Слід відзначити, що в Стратегії врахований екологічний аспект впливу транспорту, встановлена мета зниження викидів шкідливих речовин на 30%. Але в той же час не прописані етапи і дати реалізації більшості проектів, що може привести до зволікання з виконанням Стратегії», - сказала Х.РУДНИЦЬКА.

Приватним перевізникам екологи радять робити ставку на великі автобуси, трамваї, тролейбуси і відмовитися від маршрутних таксі.

Як повідомляв УНІАН, Мінтрансзв’язку розробило і винесло на публічне громадське обговорення проект розпорядження Кабінету міністрів України «Про схвалення Транспортної стратегії України на період до 2020 року».

Згідно з цим документом, основною метою розвитку транспортного сектору економіки України на період до 2020 року визначені модернізація транспортної інфраструктури і рухомого складу для забезпечення мобільності населення і товаропотоків, які зростають, забезпечення конкурентоспроможних і якісних транспортних послуг, підвищення екологічності, енергоефективності транспортних процесів та безпеки перевезень пасажирів і вантажів.

Серед пріоритетів галузі, визначених у Транспортній стратегії, - розвиток транспортної інфраструктури, її модернізація і приведення у відповідність до євростандартів, розвиток мережі міжнародних транспортних коридорів і мережі прикордонних пунктів пропуску, зокрема, підготовка транспортної інфраструктури до Євро-2012.

Транспортною стратегією також передбачається здійснення структурного реформування на залізничному, морському транспорті, міському і приміському громадському транспорті, у сфері інфраструктури дорожнього господарства. Паралельно з цим - серйозно удосконалити державну систему забезпечення безпеки на транспорті.